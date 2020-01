Ya se conocen los reservas del All Star Game

Ya se han escogido los 14 reservas que estarán en la cita del partido de las estrellas en Chicago el próximo 16 de febrero. Hasta un total de seis jugadores debutarán en un All Star. El pasado 24 de enero se dieron a conocer tanto los equipos titulares como los capitanes de cada equipo. En la conferencia este forman el quinteto inicial Trae Young (debutante), Kemba Walker, Giannis Antetokounmpo (capitán), Pascal Siakam y Joel Embiid. En la conferencia oeste los cinco titulares son Luka Doncic, James Harden, Kawhi Leonard, Lebron James (capitán) y Anthony Davis. Los demás jugadores que formarán los equipos han salido de los votos de los treinta entrenadores de cada franquicia NBA, mientras que los titulares han sido escogidos a través de los votos populares, de entrenadores y de jugadores.

Los jugadores que disputarán el #NBAAllStar



Titulares y suplentes. pic.twitter.com/TRga1CLhDJ — NBA Spain (@NBAspain) January 31, 2020

RESERVAS CONFERENCIA ESTE

En el este hay bastantes debutantes, sobre todo en equipos que están haciendo una buena temporada. Los que jugarán el All Star Game por primera vez son Domantas Sabonis (Indiana Pacers), Jayson Tatum (Boston Celtics) y Bam Adebayo (Miami Heat). Los demás suplentes son Ben Simmons (Philadelphia 76ers), Jimmy Butler (Miami Heat), Khris Middleton (Milwaukee Bucks) y Kyle Lowry (Toronto Raptors). No debe sorprender a nadie que Sabonis, Tatum o Adebayo jueguen en el partido de las estrellas, ya que los tres jugadores están realizando una gran campaña con sus respectivos equipos.

RESERVAS CONFERENCIA OESTE

También hay alguna sorpresa que otra en los suplentes de la conferencia oeste. Siempre cuesta poder jugar un All Star en una conferencia feroz y muy competitiva Los elegidos para esta cita son: Brandon Ingram (New Orleans Pelicans), Donovan Mitchell (Utah Jazz), Russell Westbrook (Houston Rockets), Chris Paul (Oklahoma City Thunder), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Rudy Gobert (Utah Jazz) y Nikola Jokic (Denver Nuggets). Los debutantes en esta conferencia son varios. Ingram, Mitchell y Gobert lo jugarán por primera vez.

Cabe recordar que estos 14 jugadores (7 de la conferencia este y 7 más de la conferencia oeste) se escogerán mediante un draft donde participan los dos capitanes de las conferencias, en este caso Lebron James y Giannis Antetokounmpo. Ambos capitanes pueden escoger cualquier jugador, independientemente de la conferencia que se pertenezca.

LAS AUSENCIAS

La elección de los titulares y suplentes en el All Star Game siempre genera mucha controversia, sobre todo para aquellos jugadores que se quedan fuera. En el de este año, hay algunos nombres que habían sonado con fuerza para poder jugarlo. Devin Booker, compañero de Ricky Rubio y con una media de 27,1 puntos por partido, no estará en la cita de las estrellas. Su ausencia es notoria, ya que año tras año se queda fuera.

Bradley Beal es otro jugador que no disputará el partido. Sus números son buenos, ya que tiene una media de 28,6 por partido, pero finalmente los entrenadores no le han querido para el All Star. El caso de Zach Lavine, actual estrella de los Chicago Bulls, también ha generado polémica, sobre todo porque Chicago es la ciudad anfitriona y porque sus estadísticas son bastante buenas (promedia 25,1 puntos por partido).