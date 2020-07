Zidane confirma la vuelta de Hazard y revela una lesión de Marcelo

A cuatro partidos del final de la Liga, con la posibilidad de volver a dejar la diferencia con el Barcelona en cuatro puntos, Zidane reveló en rueda de prensa antes de recibir al Alavés (22.00 horas) que Hazard y Varane van a volver con el equipo, pero que Marcelo ha sufrido una lesión muscular y se une a las bajas por sanción de Ramos y Carvajal.

La vuelta de Hazard, que ha comenzado las dos últimas dos sesiones de entrenamiento con el grupo pero sigue con molestias, era una incógnita ante la habitual precaución de Zidane frente a las lesiones: "Solo son molestias, no es una recaída. Ha entrenado y espero que vuelva a jugar estos partidos de Liga que nos queda y luego el partido de Champions", dijo primero el entrenador francés, que terminó revelando el regreso inmediato del belga: "No tiene miedo y quiere jugar. Las resonancias son perfectas, pero a veces tiene molestias. De hecho, este viernes va a estar con nosotros", dijo.

El gran fichaje de esta temporada del Madrid se había perdido los dos últimos partidos después de un golpe ante el Espanyol, y en el horizonte asoma la resolución de la eliminatoria de Liga de Campeones ante el Manchester City, el 8 de agosto.

PLAGA DE BAJAS EN DEFENSA

Las baja inesperada de la última sesión ha sido la de Marcelo: "Ha tenido una pequeña lesión", reveló Zidane antes de comentar que se le harán pruebas en las próximas horas, aunque su temporada se atisba terminada.

El lateral brasileño se une a las ausencias de Sergio Ramos y Carvajal por sanción. Con Nacho aún lesionado, tendrán que jugar Militao y Mendy, pero la buena noticia para Zidane es la recuperación Varane, después de un balonazo que le ha tenido fuera dos partidos: Está totalmente recuperado y va a estar con nosotros, confirmó el técnico.

AUSENCIA MOMENTÁNEA DE VINICIUS

Otra ausencia llamativa en el entrenamiento fue la del brasileño Vinicius Junior, por ahora de forma momentánea por problemas con el test para detectar el coronavirus que se hacen los jugadores 48 horas antes de cada partido: El médico me dijo que el salió mal la prueba y esta tarde vamos a tener otro resultado. No es que haya tenido positivo, pero a veces hay errores y, cuando pasa algo así, no entrena el jugador y repetimos la prueba. Esta tarde sabremos si puede estar con nosotros mañana, explicó Zidane con confianza en una resolución positiva.