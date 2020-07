Zidane: "Hay mucho ruido alrededor del equipo"

A una victoria de conseguir el título de la Liga, Zidane se empeñó en rebajar la euforia que rodea al equipo blanco antes de recibir este jueves al Villarreal en la jornada unificada del campeonato, en la que los castellonenses luchan por consolidar su plaza europea.

Hay en Madrid una sensación generalizada de que el objetivo de los blancos está conseguido, con las nueve victorias de los blancos después del confinamiento y amenizado con mensajes del club, de las autoridades locales y demás interesados pidiendo prudencia en las celebraciones de un título que parece decantado, pero no para Zidane. Hay mucho ruido alrededor con la celebración. Tenemos que enfocar ahí nuestra energía en el partido. Se habla mucho fuera, pero todos los que trabajamos aquí y los jugadores pensamos en el partido. El resto es para otra cosa, dijo el francés en un tono más envalentonado de la habitual.

ALGO GRANDE EN LOS ENTRENAMIENTOS

Va a ser uno de los partidos más difíciles de los que hemos tenido, había empezado diciendo Zidane, como quien ve venir el peligro por el fondo de la calle. Luego tuvo que asumir afirmaciones llamativas para mantener su línea argumental, como la negativa a sí palpa sensaciones de equipo campeón: No, para nada, respondió con rotundidad. En los entrenamientos veía que tenían ganas de hacer algo grande. No sabemos lo que va a pasar Hasta que pase, dijo después con una sonrisa, esa sí, del que se siente casi campeón, un Zidane que se llegó a molestar por la insistencia con la situación de Bale, también de James: No vas a conseguir nada, estamos unidos, dijo.

LAS MOLESTIAS DE HAZARD

El nombre en lo deportivo es Eden Hazard, que sigue sin jugar con regularidad y con molestias en el tobillo, aunque Zidane reveló que las resonancias no muestran lesión alguna, mientras prepara la presencia en Manchester para definir la eliminatoria de la Liga de Campeones. Está mejor, está bien. No se resiente de la molestia que tenía, confirmó el técnico blanco.

El único lesionado del Madrid es Marcelo, que trabajó al margen de sus compañeros pero a buen ritmo y con balón. Jovic ha vuelto a entrenar, después de haber dado tres negativos en test de coronavirus, y Nacho tiene opciones de volver a la convocatoria, como Mariano.