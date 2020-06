Zidane: "Soy un entrenador atípico, conmigo puede pasar de todo"

Con la polémica arbitral aún coleando, después de generar más controversias de lo que pudieron vaticinar los más pesimistas impulsores del videoarbitraje, el tema de conversación en torno al liderato que defiende este domingo el Madrid ante el Espanyol (22.00 horas) va a ser el futuro de Zidane.

ENTRENADOR ATÍPICO

El técnico blanco salió por la tangente en una pregunta sobre la futurible retirada de Sergio Ramos en el Madrid y terminó con una reflexión enigmática sobre su retirada de los banquillos que abrió la veda a una cascada de preguntas sobre el tema: Soy un entrenador atípico, conmigo va a ser asípuede pasar de todo. Yo decía que entrenaría 20 años, pero van a ser menos seguro, empezó diciendo el francés.

No planeo nada, lo que me anima es el día a día. Disfruto mucho en los partidos, pero cada entrenamiento es la hostia, de verdad, respondió Zidane a otra cuestión sobre su futuro. En mi cabeza siempre he sido futbolista, dije que no sería entrenador y lo he sido. Pero desgasta mucho, serán menos de 20 años seguro. Cuando pierda un partido me van a criticar, pero no cambia nada. Disfruto cada día y no pienso más allá, intentó zanjar el tema en varias respuestas.

VUELVE CASEMIRO

Para la visita a un Espanyol que este sábado ha destituido a Abelardo, volverán al once titular del Madrid Casemiro, después de superar un partido de sanción, y un Toni Kroos que fue suplente contra el Mallorca. Además, entre los recuperados físicamente Isco y Asensio puede estar el tercer integrante del ataque.

Donde el entrenador del Madrid no concede demasiado espacio a las rotaciones es en defensa, con la solidez como primer objetivo para ganar los partidos. Para mí, que me gustaba jugar al fútbol ofensivo, lo defensivo es lo más importante hoy en día. Tenemos defensas muy buenos, pero tenemos un equipo comprometido que es muy importante para ganar títulos, explicó el francés. En el Madrid de Zidane despliegue ofensivo está más ligado al talento y la creatividad de los jugadores que a sistemas.