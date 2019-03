Así te afectará la huelga feminista del 8 de marzo: 10 claves

La huelga feminista del 8 de marzo del 2019, Día Internacional de la Mujer, está convocada en todo el mundo para reivindicar la igualdad de derechos y oportunidades, y evidenciar el papel de la mujer en los denominados trabajos invisibles, que sostienen la vida cotidiana y la economía. También aspira a poner fin a todas las formas de violencia machista.

En España está convocada y organizada por la denominada Comisión 8M Estatal, espacio de trabajo, debate, organización, encuentro y construcción creado por asambleas feministas de diferentes territorios con el objetivo de compartir conocimientos para construir estrategias que generen cambios que transformen la sociedad. El fin último del paro es paralizar el país y evidenciar también el trabajo oculto de la población femenina.

Están previstas manifestaciones en prácticamente todas las capitales de provincia, con Madrid y Barcelona a la cabeza. Existe cobertura legal para realizar la huelga todo el día, apoyada por CNT y CGT, mientras que CCOO y UGT respaldan el paro de dos horas. Algunas empresas pueden dar permiso remunerado parcial a sus empleados para secundar la movilización.

1. Quiénes convocan la huelga del 8 de marzo?

El paro está convocado por la plataforma Comisión8M, integrada por organizaciones del movimiento feminista de todo el país, que llama a una nueva jornada de huelga de cuidados, consumo, educativa y laboral. Algunos sindicatos como CGT, CNT o Confederacion Intersindical apoyan el paro de 24 horas. El sindicato CGT ha convocado formalmente huelga general de 24 horas ante el Ministerio de Empleo, por lo que está respaldada por la ley.

En cambio, CCOO, UGT y USO han llamado a realizar paros parciales de dos horas por turno de trabajo (a partir de las 12.00 y de las 16.00 horas) y a acudir a las manifestaciones. Salvo comunicado de cada empresa en sentido contrario, se descuenta del salario el tiempo no trabajado.

En la Administración se ha convocado en las dos horas de cada turno y las dos primeras del turno de noche. En Educación, las dos últimas de su horario lectivo. Cualquier persona con una relación laboral puede optar por alguna de las modalidades convocadas, aunque el sindicato en cuestión no tenga representación en su centro de trabajo.

2. Qué reivindica la huelga feminista?

El manifiesto general del 8 de marzo defiende los derechos de todas las mujeres, la igualdad, el fin de la violencia machista, acabar con la brecha salarial y defender la dignidad del trabajo doméstico. La movilización quiere evidenciar también el trabajo no remunerado y de cuidados (la denominada economía invisible) que recae en la mujer, como el cuidado de hijos y personas dependientes, o las tareas del hogar. Porque las mujeres trabajan casi el doble de horas en casa que los hombres, según datos del INE.

La huelga también quiere evidenciar la oposición clara a la brecha salarial del 25% entre hombres y mujeres (las trabajadoras cobran de media el 14,9% menos por hora bruta) y que los puestos de poder en las empresas son en su mayoría para hombres. También pretende protestar contra la violencia de género.

3. Cómo se insta a participar en la huelga?

Los convocantes de la huelga instan a no ir a comprar y no hacer tareas por el hecho de ser mujer. Además de convocar a la huelga a los centros educativos y a las empresas.

4. Es una huelga solo para mujeres?

Los hombres pueden hacer huelga ya que tienen cobertura legal para ello, pero desde el movimiento feminista se ha pedido que el apoyo lo hagan desde el respeto a que son las mujeres las protagonistas de la movilización. El objetivo es evidenciar los efectos en la vida económica y social de una paralización de la actividad de la mujer.

5. Qué efecto tendrá la huelga en el salario?

Como en cualquier otra huelga general. Durante el periodo de huelga no se cotiza en la Seguridad Social, se descuenta el salario de ese día o esas horas más la parte proporcional de las pagas extraordinarias. El descuento se realiza sobre el salario bruto y varía en función de si se opta por paros o huelga general.

No hay obligación legal de comunicar a la empresa si se va a hacer huelga. En caso de que la empresa necesite saberlo para garantizar el derecho a trabajar de los empleados que no hagan huelga, hay que tener en cuenta que no es una decisión vinculante y que se puede cambiar de opinión sin necesidad de informar.

6. Qué servicios mínimos habrá en el transporte público?

Como en todas las convocatorias de huelgas generales se prevén servicios mínimos en el transporte público. En Catalunya deben ser decretados por el Departament de Treball de la Generalitat. El año pasado los servicios mínimos en el servicio de Rodalies y Regionales de Catalunya operado por Renfe fueron del 33% durante todo el día. En el metro y el bus del área metropolitana de Barcelona operados por TMB, así como el Tram, fueron del 50% en horas punta (desde las 6. 30 horas a las 9. 30 horas y desde las 17.00 a las 20.00 horas) y del 25% en horas valle.

En los transportes de Madrid también se decretaron servicios mínimos en el 2018, con una media general del 40% en el metro, el 25% de media en autobuses y metros ligeros, y un porcentaje máximo del 75% de trenes de Cercanías Renfe en hora punta.

7. Cómo afectará la huelga a escuelas y hospitales?

También está previsto que haya servicios mínimos para escuelas y hospitales. Los centros docentes públicos y privados no universitarios, además de las guarderías, deben siempre contar con un miembro del personal directivo, ya sea el director, jefe de estudios o coordinador. Además, en la enseñanza infantil y primaria (con alumnos de 3 a 12 años) se tendrá que garantizar un maestro por cada seis aulas. En los de educación especial la ratio aumenta: un profesor por cada cuatro aulas.

En el caso de los hospitales, los servicios mínimos han de garantizar el normal funcionamiento de urgencias, tanto de los enfermos que lleguen a las unidades como los que estén en observación. Las unidades de cuidados intensivos, coronarias, de hemodiálisis, neonatología, partos o tratamientos de radioterapia y quimioterapia también contarán con todo el personal habitual. Las operaciones u otras intervenciones que decida la dirección médica derivadas de la atención urgente se realizarán normalmente. En cualquier caso, mejor no acudir a los hospitales salvo urgencias ineludibles.

8. Y a la industria y la actividad económica?

El sector del gran consumo es uno de los que se ven más afectados por un paro de las mujeres, debido a la importancia femenina en las plantillas de las empresas (tanto fabricantes como distribuidores). Se calcula que 2,52 millones de mujeres trabajan en torno al denominado sector del gran consumo.

9. Cuál será el impacto de la huelga en el consumo?

Es difícil de predecir. La Comisión 8M insta a las mujeres a abstenerse de consumir lo que no sea imprescindible y pide un boicot específico a las empresas que se sirven de la explotación de la imagen de la mujer para la venta de productos, especialmente los englobados en la 'tasa rosa', esa que encarece todos los productos que se envasan y se ofrecen como de uso preferente para las mujeres o que, siendo de primera necesidad, como las compresas, no tributan como tales.

10. Cuál es la posición de los partidos?

En opinión de los partidos de la derecha, PP, Ciudadanos y Vox, la huelga es un instrumento inadecuado e insolidario con las mujeres autónomas que pretende romper el modelo de sociedad occidental y que enfrenta a mujeres y hombres.

El PSOE no hará huelga de 24 horas el día 8 de marzo, pero sí secundará los paros parciales de dos horas por turno y defenderá toda acción que visualice la desigualdad de la mujer. Para los socialistas las políticas de igualdad deben estar por encima de la contienda política y ser asumidas por todos.

Podemos apoya la convocatoria y las mujeres del partido pararán en todos los ámbitos. "A los hombres nos toca callarnos y ponernos detrás", siempre ha recalcaldo Pablo Iglesias.El coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha animado a participar en la huelga para "enfrentar de esa manera a la reacción que se quiere imponer y que nos quiere hacer retroceder a los tiempos más sombríos de nuestro país y de toda Europa".

Ciudadanos no apoya "la huelga general anticapitalista" pero sí que todos los partidos vayan de la mano en la lucha por la igualdad. El partido defiende una visión del feminismo "transversal" y de "corte liberal" como una manera de buscar un discurso propio alejado del de los partidos de izquierda y en el que se pueda sentir identificada una mujer independiente pero distante de movimientos organizados.

PP y Vox son críticos con las movilizaciones feministas. La irrupción de Vox en Andalucía y en la política a nivel estatal ha radicalizado las posiciones. Ha sido así ante el fenómeno de la violencia de género y el derecho al aborto, fundamentalmente. Esta radicalidad antifeminista ha causado conflictos internos con algunas líderes del Partido Popular. El presidente del PP, Pablo Casado, ha apelado a la responsabilidad esta semana y a escapar de demagogias, sin enfrentamientos entre hombres y mujeres.

También es contraria a la huelga la patronal Foment del Treball. La organización empresarial considera que el paro del 8 de marzo "no es el mecanismo más adecuado para resolver conflictos".