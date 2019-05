La pintura i les lletres s’han convertit en inseparables companys de classe per als joves de la ciutat de Castelló. Després de l’èxit del projecte Pintaescola, organitzat per la regidoria d’Educació de l’Ajuntament de la ciutat, que ha omplit de vida i color les parets d’un total de 30 col·legis, s’ha iniciat el programa educatiu denominat Acció Poètica, de la mà de la Conselleria i d’El Pont Cooperativa de Lletres.

Es tracta d’una iniciativa amb la qual es pretén tenyir els murs d’aquests centres de, a més d’imatges i dibuixos, versos de poetes castellonencs per a promoure la lectura de la poesia entre els més joves de la ciutat.

El projecte es va iniciar gràcies a una demanda que es va plantejar des de l’institut Francesc Ribalta, en el qual es va sol·licitar la col·laboració del consistori per a fer realitat el seu ja estrenat Espai Socràtic. Així, des de la Regidoria d’Educació es va decidir ampliar el projecte Pintaescola perquè poguera arribar també als IES de la ciutat, encara que amb un altre format.

ELS PARTICIPANTS

D’aquesta manera va nàixer Acció Poètica, que es colarà en els 11 instituts públics de la ciutat i en algun més, segons avancen, ja que hi ha diferents centres concertats que també s’han interessat a participar. En aquesta nova iniciativa cultural i educativa, els estudiants creen els seus dissenys en les classes de Llengua, Dibuix, Plàstica i Dibuix Tècnic per a posar en valor la poesia local, amb obres tant d’autors novells com d’altres amb més trajectòria.

«D’aquesta forma, aconseguim que la poesia siga més visual i que la gent veja i llija versos d’autors de Castelló per tota la ciutat», destaquen des del consistori. Un dels centres que ja s’ha posat a la feina és l’institut Matilde Salvador, en el qual ja es pot veure acabada l’obra amb els versos de Carmelina Sánchez-Cutillas i els de Mariló Limo, a més, professora del centre. No obstant això, la ciutadania podrà gaudir molt prompte d’altres peces pictorico-poètiques amb lletres de poetes com Manel Garcia Grau, Bernat Artola o Miquel Peris.