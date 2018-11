Els col·legis de tota la província es vestiran de verd amb el concurs Qué fem amb el fem?

Ppreparats, llestos i... a reciclar! I és que ja està ací la segona edició de Què fem amb el fem?, concurs de maquetes, còmics, vídeos, relats i treballs de recerca que la seua temàtica està basada en la gestió de residus sòlids urbans. Es tracta d’una interessant iniciativa de Reciplasa que compta, a més a més, amb la col·laboració del Cefire de Castelló, la Càtedra Reciplasa UJI i el Seminari d’Educació Ambiental de Castelló.

A través d’aquest certamen, en el que s’organitza un curs de formació per al professorat de Primària, Secundària, Batxillerat i Educació Especial, es pretén desenvolupar la creativitat i l’expressió de coneixements científics, matemàtics i tecnològics mitjançant diferents llenguatges artístics per a fomentar una ciutadania críticament activa i responsable per a avançar cap a un model de societat més sostenible.

El concurs està dirigit a tots els estudiants de la província de Castelló que cursen Infantil, Primària, Secundària, així com a centres d’Educació Especial. Tots ells poden triar entre diverses modalitats i poden presentar els seus treballs tant en valencià, castellà com en anglés. Així, podran triar entre maquetació (elaboració de models tridimensionals), còmic (elaborat en format A4 amb tècnica lliure), vídeo (d’una durada màxima de 5 minuts), relat (escrit d’estil lliure amb una extensió màxima de 1.000 paraules) i treball de recerca (que versarà sobre la temàtica del tractament de residus i/o el medi ambient, amb una extensió màxima de 3.000 paraules). Tots aquells interessats a participar en el concurs poden presentar les seues creacions fins al 3 de maig del 2019 en el correu electrònic catedrareciplasa@uji.es, al costat del formulari d’inscripció. Els premis es donaran a conéixer el 24 de maig i s’entregaran durant el mes de juny a la Universitat Jaume I de Castelló.

ELS PREMIS

Els premis consistiran en un obsequi per a tots els premiats, incloent professors i alumnes. Així mateix, cadascú dels guardonats --l’any passat el guanyador va ser el CEIP Errando Vilar-- rebrà un certificat acreditatiu i tots el participants, un diploma i un pòster amb imatges del treball guanyador. Excepcionalment, en funció de la qualitat i el número dels treballs hi haurà la possibilitat d’atorgar un premi addicional.

Des de l’organització d’aquesta activitat esperen la participació de més de 20 col·les de tota la província, doncs dóna als docents l’oportunitat d’aproximar la gestió dels residus a tota la comunitat educativa, de reforçar el coneixement en les tipologies de residus i la seua gestió, de millorar la recollida selectiva de residus sòlids en origen i entendre el seu impacte sobre la comunitat, així com reforçar la conscienciació en edats educatives primerenques. I tu, ja saps que cal fer amb el fem?