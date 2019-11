Rufián se disculpa por fotografiarse junto a un apoderado de Vox

El candidato de ERC al Congreso por Barcelona, Gabriel Rufián, se ha disculpado en Twitter por fotografiarse junto a un apoderado de Vox este domingo. "Hoy al entrar y al salir del colegio electoral del barrio de Sabadell en el que voto mucha gente me ha pedido fotos. Entre ellos unos apoderados de Vox. Jamás le he dicho que no a una foto a nadie pero entiendo que estas puedan molestar. Pido disculpas a quien se haya podido enfadar", ha tuiteado el republicano. La foto en cuestión ha corrido por Twitter durante el mediodía causando un gran revuelo en los sectores independentistas.

Rufián ha ido esta mañana a la escuela Ribatallada de Sabadell, adonde ha acudido a depositar su voto acompañado de algunos concejales del grupo municipal, entre ellos el portavoz local, Gabriel Fernàndez. Allí ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a "combatir al Estado con urnas y democracia". "Que todo el mundo recuerde que hay gente que no quisiera que nos expresáramos democráticamente ante una urna. Los poderosos no necesitan urnas, pero la gente tiene las calles, las plazas y las urnas para defender lo que quieran de manera cívica y pacífica", ha señalado Rufián en declaraciones a los periodistas.

"El Estado sentenció el 14 de octubre de la única manera que sabe, con represión y cárcel de un siglo a nuestros compañeros", ha dicho el candidato al Congreso de los Diputados por ERC. "Que el pueblo sepa que solo se puede sentenciar como sabe el pueblo de Cataluña, con democracia y urnas", ha finalizado.