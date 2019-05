Carrasco presenta su plan para reformar el estadio Castalia

La candidata del partido popular a la Alcaldía de Castellón, Begoña Carrasco, ha presentado su propuesta para hacer del entorno del Castalia una nueva manzana deportiva albinegra. “Queremos dotar a este enclave urbanístico de mayor atractivo, poniendo en valor la torre Maratón, el estadio Castalia y al Club Deportivo Castellón. Nuestra prioridad es la seguridad de un estadio que alberga a más de 14.000 aficionados. Presentamos esta actuación de reforma con la vista puesta en el 2022, para hacerla coincidir con la celebración del centenario del Club Deportivo Castellón. Sería la mejor forma de homenajear al club y a la afición, con un complejo deportivo de referencia, con instalaciones al servicio de la ciudadanía”. Así lo ha anunciado la candidata popular en la presentación -que ha tenido lugar frente al estadio Castalia-, donde ha estado acompañada de miembros de la directiva del CD Castellón; de representantes de la Federación de Peñas del Club Deportivo Castellón; de la Fundación albinegra, además de aficionados interesados en conocer el proyecto.

En su discurso, Carrasco ha priorizado la necesidad urgente de actuar en las instalaciones municipales del estadio Castalia, “porque existen informes policiales que alertan de las graves deficiencias en materia de seguridad, ante los cuales el gobierno de PSOE y Compromís no ha hecho nada en cuatro años, siendo consciente de la gran cantidad de aficionados, más de 14.000, que acude al estadio a ver jugar al Club Deportivo Castellón e incluso pese haber denunciado los propios aficionados la caída de cascotes, poniendo en peligro a los viandantes”, señala.

La alcaldable popular ha manifestado que actuará reformando el estadio, consensuando cada paso a seguir con el Club Deportivo Castellón, que es la entidad que utiliza en exclusiva el estadio de propiedad municipal, “porque no vamos a darles la espalda como ha hecho la alcaldesa, Amparo Marco, en estos cuatro años, sin quererse reunir con la directiva del club. Nosotros mantendremos un diálogo permanente que nos haga conocedores de las carencias y necesidades de la instalación”, subraya.

Carrasco quiere convertir Castellón en capital del Deporte, que éste sea un revulsivo para atraer turistas y un dinamizador de la economía, “contando con las mejores instalaciones que puedan albergar campeonatos a nivel nacional e internacional, como ya se hacía antes, generando 40.000 pernoctaciones al año y más de seis millones de euros de retorno de la inversión”, apunta.

En la misma línea de consenso Carrasco se compromete a redactar el convenio de cesión de uso de las instalaciones de Castalia al Club Deportivo Castellón. Y explica que “frente a una comisión que no ha servido para nada, porque PSOE y Compromís no hicieron partícipe al propio club de las negociaciones, trabajaremos para llegar a firmar un documento que satisfaga a las dos partes. Nuestro compromiso de diálogo y consenso será real, no de mera propaganda como ha resultado ser la legislatura de PSOE y Compromís, con muchos anuncios y pocas realidades”.