Argelia cancela por segunda vez el viaje de la ministra de Exteriores

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha cancelado a petición del Gobierno argelino la visita que tenía previsto realizar este miércoles. Fuentes de Exteriores han confirmado que el Ejecutivo argelino ha retrasado la visita para el próximo cuatro de marzo por "problemas de agenda" del titular de Exteriores de Argelia, Sabri Bukadum.

Esta es la segunda vez que el Gobierno argelino cancela en el último minuto una visita de González Laya. Nada más tomar posesión, el pasado 13 de enero, la ministra anunció que tras viajar a Bruselas, sus dos primeros viajes oficiales serían a Marruecos y Argelia. Finalmente, el viaje a Argelia no tuvo lugar, lo que permitió a la ministra viajar a Canarias el 25 de enero para informar sobre sus reuniones en Marruecos, en las que había tratado la delimitación de fronteras marítimas por parte de Rabat.

A continuación, la ministra regresó a Madrid y esa misma tarde se reunió con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. En esta ocasión, González Laya tenía previsto acudir a Mauritania para asistir a la cumbre del G5 de países del Sahel y, el miércoles 26, volar a Argel para una visita oficial. En esta ocasión, la ministra tenía previsto abordar asunto de seguridad e inmigración, pero también la delimitación de las fronteras marítimas planteada por Argelia hace dos años, que incluirían aguas de la isla de Cabrera.

DERECHO DEL MAR SEGÚN NACIONES UNIDAS

En conferencia de prensa la semana pasada, González Laya aseguró que España y Argelia deben comenzar una negociación sobre la delimitación de aguas territoriales, ya que ambos países tienen "pretensiones no coincidentes", aunque por el momento "no son más que pretensiones". Argelia habría declarado como aguas territoriales y zona económica exclusiva hasta invadir parte de las aguas del archipiélago del Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera, en las Islas Baleares.

La zona económica exclusiva es un espacio marítimo de hasta doscientas millas náuticas (370 kilómetros) desde el límite de las aguas interiores de un país ribereño, y cualquier modificación que afecte a un país vecino debe hacerse de forma negociada. Según González Laya, "a diferencia de Marruecos, donde sólo hay, de momento, una expresión de interés de delimitar las aguas marítimas", en Argelia "hace ya dos años, además de expresar su voluntad, presentó ya su visión de cómo debería delimitarse esas aguas".

En aquel momento España indicó que no estaba de acuerdo con las pretensiones argelinas "y lo pusimos en su conocimiento", explicó. "A partir de ahí, lo que dice la convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar es que las dos partes deben negociar, negociación que todavía no ha comenzado", aseguró. Por ello, la ministra pidió tener "cuidado" con el uso de expresiones como "se han apropiado o similares, porque eso no ha ocurrido" y tan solo "hay una pretensión que se responde con otra pretensión y, a partir de ahí, lo que corresponde es una negociación, cosa que todavía no ha ocurrido", zanjó.