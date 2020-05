Calvo avanza que será necesario el estado de alarma más allá del 24 de mayo

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha avanzado este jueves que "seguramente" esta no será la última prórroga del estado de alarma y se necesitarán "algunas semanas más", si bien ha comentado que en este proceso de desescalada se podrá "negociar con alguna diversidad".

En una entrevista en 'Los desayunos de TVE', Calvo ha señalado que utilizar el estado de alarma es "lo más democrático" que puede hacer un Gobierno, lo que da "más garantías a la protección de los derechos" y ha recordado que quien decreta la alarma no es el Gobierno, que lo propone, es el Congreso, la sede de la soberanía popular.

"La alarma es la manera más garantista, más democrática y más exigente para respetar derechos, no para atropellarlos y por eso está en la Constitución", ha precisado.

Calvo también se ha referido al pleno de ayer y ha descartado que el acuerdo de Cs para votar sí a la prórroga y el 'no' de ERC supongan un cambio de alianzas.

La vicepresidenta ha admitido que el voto en contra de ERC le produjo mucha "incomprensión y perplejidad", si bien la ha vinculado a que la formación está muy volcada en la competición electoral con JxCat.

Y al portavoz de la formación republicana, Gabriel Rufián, Calvo le ha garantizado que el Gobierno está comprometido esta legislatura a seguir dialogando para que "Cataluña tenga un futuro en nuestro encaje constitucional".

Ha reprochado al líder del PP, Pablo Casado, el discurso "tan duro" en el pleno "para luego abstenerse y ponerse de perfil. La abstención es un poco la nada".

La también ministra de Presidencia ha negado que el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, no hable con la oposición y ha asegurado que llamó a Casado "con la mejor de las intenciones para pedirle que durante esta semana de transición y desescalada, tengamos garantías de que todo se va seguir haciendo bien".

"Se lo pidió de todas las maneras posibles e incluso le dijo qué cosas se podrían cambiar", ha precisado la vicepresidenta primera, que ha reprochado a Casado que ejerza un liderazgo de desconexión con la realidad.

Ayer, según Calvo, el líder popular hizo un discurso de "no, no y no" y, por tanto, "debería haber votado no pero fue de perfil. Ayer cometió un error histórico".