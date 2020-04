Diputados y senadores del PSOE donarán parte de su sueldo para luchar contra el covid-19

La parálisis casi total del Congreso y el Senado ha llevado al PSOE ha anunciar que tanto sus senadores como diputados donarán el extra que reciben para compensar los gastos de desplazamiento y alojamiento que conlleva acudir a los plenos en la capital española. Esta medida, apoyada también por Unidas Podemos, PRC y Foro permitiría que las Cámaras se ahorraran al mes más de 1.140.000 euros.

Según han explicado los socialistas, el dinero irá destinado a la lucha contra el coronavirus y a paliar sus efectos sociales y económicos. En concreto, los parlamentarios del PSOE madrileños rechazarán los 900 euros extra, mientras que para los de otras comunidades autónomas esta cantidad asciende hasta los más de 1.900 euros mensuales.

La decisión ha llegado después de que el diputado socialista Odón Elorza anunciase que él ya había comunicado al Congreso su decisión personas de donar esta bonificación. El parlamentario socialista ha explicado a través de un mensaje publicado en Twitter que da este paso por "razones ética" ya que al estar confinado en su casa no puede acudir a la capital española.

🏛Hoy he RENUNCIADO al cobro de la dieta del Congreso para gastos de desplazamiento (1.900 €) en la nómina de abril por no utilizarla al estar confinado.

Razones de ética, en una decisión personal, ya me llevaron a solicitarlo a la Presidenta del @Congreso_Es el 14 y 21 d marzo. pic.twitter.com/lPeKrN97KF