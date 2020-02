La fiscalía pide que el recurso de Torra contra su condena ni sea admitido

La fiscalía del Tribunal Supremo no considera que el recurso de casación interpuesto por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, contra su condena a año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia al negarse a retirar los lazos amarillos del Palau de la Generalitat, no debe ser siquiera admitido a trámite, según el escrito al que ha tenido acceso a este diario.

En su informe, la fiscala Pilar Fernández Valcarce solicita que la impugnación sea inadmitida, o en su caso, se rechace sin que sea necesario la celebración de una vista oral. Si la Sala de lo Penal del Supremo sigue el criterio de la fiscalía, la sentencia de Torra a inhabilitación se convertirá en firme automáticamente. No obstante, a priori no parece probable que la Sala Segunda no entre a revisar la condena mediante la admisión del recurso de Torra por la trascendencia que entraña la aplicación de la inhabilitación impuesta.

A lo largo de 28 páginas, la fiscalía va rechazando una a una las alegaciones presentadas por Torra para oponerse a su condena, como que se vulneraran sus derechos al denegarle pruebas, como los acuerdos de la Junta Electoral Central (JEC) y de las resoluciones de la Sala Tercera del propio Supremo que rechazó suspenderlas de manera cautelar. El propio presidente de la Generalitat declaró que había desobedecido al negarse a retirar el lazo amarillo, como la JEC le había ordenado.