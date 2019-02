La legislatura echa el cierre y da paso a la tensión por las listas

La tumultuosa 12 legislatura acabó este jueves en el Congreso. El martes, se disolverán oficialmente las Cortes y ya no habrá más plenos. Ahora, con el Congreso medio cerrado (solo abrirá días puntuales para celebrar la Diputación Permanente), llega el turno de los partidos y de la elaboración de las listas para las generales del 28-A. Bromeaba un veterano del PP en los pasillos: Las listas siempre se han empezado a hacer cuando esta Cámara ha acabado, así los líderes no tienen que verle la cara a los que han dejado fuera. A ello se pondrán ahora todos los partidos. Algunos sufrirán más para componerlas que otros. Los sondeos auguran que el PP, siempre acostumbrado a pasar de largo de los 120 escaños, puede caer de los 134 actuales a 75, según la encuesta de EL PERIÓDICO. Podemos es el otro que mayor batacazo puede registrar: de 67 a 36 diputados.

En la sede popular de Génova, Pablo Casado confeccionará las del Congreso y también, en paralelo, las de las elecciones europeas, que se celebrarán justo un mes después, el 26 de mayo. Se da la circunstancia de que, en esta ocasión, los políticos de todos los partidos con ambiciones internacionales deberán decidir si quieren jugar en la liga española o en la europea. Se acabó eso de que el Parlamento de Estrasburgo sea el acomodo seguro para los que se quedan sin un buen puesto en España.

EL ATERRIZAJE DE VOX

Casado, además, tiene la oportunidad de hacer por primera vez su equipo. Heredó las bancadas de Mariano Rajoy y ahora puede colocar a sus afines destacados y descartar a los que no le apoyaron en las primarias y no tienen un cargo orgánico en los territorios que pueda protegerles. Lo más razonable es que tenga en cuenta la opinión de las direcciones provinciales y regionales para los cabezas de lista. Y, sobre todo, las de la España interior donde no le interesa abrir crisis internas puesto que es en las circunscripciones más pequeñas donde el PP teme que la división del voto en la derecha (Ciudadanos y Vox) dificulte su cosecha de escaños. El sondeo de este diario da al partido de Santiago Abascal hasta 46 diputados.

A los que no obtengan asiento en el Congreso o el Senado les ha tranquilizado Casado con darles un puesto en gobiernos regionales y ayuntamientos que espera controlar repitiendo el tripartito de derechas de Andalucía. Así se lo dijo a sus parlamentarios en una reunión interna el martes.

LOS MINISTROS DE SÁNCHEZ

En el PSOE, una de las curiosidades, además de saber a quién pone Pedro Sánchez de número 2 (en las últimas fue la titular de Defensa, Margarita Robles), será ver por qué provincias van algunos de los ministros que ya han mostrado estar dispuestos a acompañarle. De hecho, casi todos lo están salvo Pedro Duque (Ciencia) y probablemente Nadia Calviño (Economía), que este jueves afirmó que no tiene claro que sea en una lista donde pueda hacer la contribución más grande.

Muy adelantado va respecto a sus contrincantes Podemos, que en diciembre ya hizo las primarias y sabe que solo repetirán en las listas una veintena de sus diputados, por lo que la renovación será amplia. En Ciudadanos, por contra, salvo los que se van a las comunidades (Félix Álvarez, a Cantabria, y Toni Cantó, a la Comunitat Valenciana), creen que seguirán en su mayoría aunque están pendientes de las votaciones internas, incluida la del propio Albert Rivera.

LA CRIDA DE PUIGDEMONT

En el grupo del PDECat en el Congreso la deriva del 'procés' puede tener consecuencias. Su portavoz, Carles Campuzano, se mostró dispuesto a seguir si su partido apuesta por un soberanismo "sereno, útil y eficaz". Las primarias serán este sábado mientras continúan las conversaciones entre Junts per Catalunya y la Crida de Carles Puigdemont para consensuar las listas. Joan Tardà (ERC), por su parte, dijo que está a la espera de que su partido le confirme su deseo de no volver a presentarse.