Las mascarillas pasan a ser obligatorias en el transporte

El Gobierno presidido por Pedro Sánchez concreta hoy en una orden ministerial los detalles de la fase cero en la que todo el país entra mañana (a excepción de las islas de Formentera, Hiero, la Gomera y la Graciosa, que pasan directamente a la fase uno). Entre las exigencias de esa primera etapa del plan de desescalada, el Ejecutivo de coalición incluirá la obligatoriedad de llevar mascarillas cuando se vaya a utilizar el transporte público. Hasta ahora era «altamente recomendable» llevarlas, pero no imprescindible. Pero hay otras novedades. Estas son las más destacadas.

LOCALES HASTA 400 M2

3Pueden abrir los comercios de menos de 400 metros cuadrados bajo determinadas restricciones. Las compras deberán realizarse dentro del municipio de residencia, salvo en las poblaciones en las que no haya un comercio adecuado. Todos los uniformes laborales deberán ser lavados y desinfectados diariamente. No se podrán utilizar los aseos, salvo en caso de necesidad urgente. Deberán tener papeleras para depositar residuos y las tiendas de ropa deberán higienizar los probadores. Ningún trabajador podrá incorporarse si tienen cualquier tipo de sintomatología compatible con el coronavirus o que tengan que mantener cuarentena por haber estado en contacto con algún enfermo de coronavirus.

HOSTELERÍA

3Ya se permitía el take away y desde el lunes también se podrá recoger la comida en los restaurantes, pero siempre con cita previa. No se podrá consumir en el interior del local, solo llevar la comida a casa. Podrán establecerse distintas líneas de atención, pero los trabajadores y los clientes deberán estar separados por una mampara. Un empleado no podrá atender a más de una persona simultáneamente. La distancia entre clientes debe ser de dos metros como mínimo.

DEPORTE PROFESIONAL

3A los deportistas de alto nivel o de interés nacional se les permite entrenamiento individual dentro de la provincia, sin límite de tiempo y acompañados por un entrenador, que deberá guardar distancias de seguridad.

Para el resto de federados, el entrenamiento debe ser individual y al aire libre, en las dos franjas día habilitadas para el deporte: de 6 a 10 y de 20 a 23. Debe ser dentro del propio municipio. No se permite que estén acompañados por entrenador. En las ligas profesionales se permiten los entrenamientos básicos, los individuales, de los gimnasios y clubes deportivos que participan en ligas profesionales.

FASE 1: 10 POR CASA

3En las zonas que progresen a la fase uno el Gobierno permitirá ya reuniones de familiares o amigos en domicilios particulares o terrazas de hasta diez personas. El Ejecutivo apela aquí a la responsabilidad de los ciudadanos, dada la dificultad para controlar todas las situaciones. También en la fase uno se abrirán las terrazas de los bares. Aunque el Gobierno había propuesto en esta etapa la ocupación máxima del 30% del aforo, finalmente la ha aumentado hasta el 50%, a partir de la fase 1 de la desescalada, que en un principio había planteado solo un 30%. Según explicaron fuentes del Ejecutivo central, se ha decidido ampliar el porcentaje previsto porque se considera compatible aplicando las debidas garantías de seguridad.

USO DE VEHÍCULOS

3El Gobierno central también ha explicado las condiciones para el uso de vehículos. En la fase cero se mantienen las actuales –en un vehículo de cinco personas solo puede haber una por cada fila y en diagonal, nunca una detrás de la otra– y en los vehículos de hasta nueve plazas pueden ocuparse todas siempre que sean personas convivientes. Si no es así, deberán mantener la distancia de seguridad y usar mascarilla.

UNIDAD TERRITORIAL

3En Moncloa recuerdan que la unidad territorial sigue siendo la provincia y que las comunidades autónomas deben solicitar el salto a la siguiente fase.