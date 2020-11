Mercadona desmiente un bulo que circula sobre ella

La cadena de supermercados Mercadona ha salido a desmentir un bulo -e intento de estafa- que ha circulado a través de correo electrónico y de whatsapp. La empresa se ha encargado de desmentir directamente que esté sorteando tarjetas regalo por valor de 500 euros.

No es la primera vez que la empresa valenciana se enfrenta a cadenas fraudulentas de este tipo, tanto es así que en la propia web oficial de la entidad hay un artículo especial titulado ¿Mercadona regala vales de compra o hace promociones?. La respuesta que da la empresa presidida por Juan Roig es clara: "No organizamos ningún tipo de promoción y/o sorteo, ni regalamos vales de compra, ni cobramos por realizar una entrevista de trabajo. Se está usando nuestra marca e imagen sin nuestra autorización. Te recomendamos que no facilites tus datos bancarios y/o de tarjeta bancaria, ni ningún control otro dato personal, ni realices ningún pago."

@Mercadona si que estáis generosos no? Me encantan los bulos con nombres de empresas grandes. pic.twitter.com/TVfLmVmBup — Cristian Aznar (@Cristian_Aznar) November 20, 2020

Este tipo de bulos usurpan la identidad de una compañía importantes para intentar conseguir los datos bancarios y personales de las personas que reciben el mensaje. Es el denominado phising.

La recomendación que hacen desde la propia Mercadona es la adecuada: no hay que facilitar ninguna información fiscal a través de mail o mensajes instantáneos, hay que borrarlos inmediatamente y no abrir ningún archivo que vaya adjunto.