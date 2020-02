Montilla acusa a Puigdemont de querer "dinamitar" el diálogo entre gobiernos

José Montilla cree que Carles Puigdemont solo busca "dinamitar" el diálogo entre gobiernos por intereses partidistas y personales en plena "competición" con ERC. En una entrevista de Efe, el expresidente socialista de la Generalitat lamentó que, "desgraciadamente", una parte del independentismo desee que la aún no constituida mesa de negociación descarrile antes de buscar una salida al conflicto catalán.

"JxCat tiene una actitud diferente a la de ERC", sostuvo Montilla. El 'expresident' posconvergente, dijo, busca que el diálogo "no llegue a buen puerto". "La campaña de las elecciones que seguramente vendrán en otoño ha empezado ya para Puigdemont, que seguramente aspira a liderar la lista de JxCat", remató.

Prueba de esa estrategia, añadió, es la moción a favor de la autodeterminación que impulsó en el Parlament JxCat "de manera unilateral, sin pactarla con ERC" y que reclama la presencia en la mesa de un "mediador".

"MARCAR TERRITORIO"

La moción salió adelante con los 'síes' de JxCat, ERC y CUP y la abstención de los 'comuns' horas después de la reunión entre los presidentes Pedro Sánchez y Quim Torra. Puigdemont persigue, según el exdirigente del PSC, "marcar territorio ante su socio del Gobierno catalán y adversario en las elecciones".

Puigdemont reaccionó a través de Twitter invitando a Montilla a ir a Bruselas o Estrasburgo a "hablar personalmente" con él para no referirse "de oídas" a lo que piensa. "El diálogo por encima del rumor", zanjó.

Sobre un hipotético nuevo Gobierno catalán tripartito de izquierdas, Montilla señaló que no es una opción "realista" a corto plazo: "Hoy yo creo que no es posible, no nos engañemos".