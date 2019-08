Pedro Sánchez abre una nueva ronda de contactos para la investidura

El líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, abre este lunes una nueva ronda de contactos cara a la investidura. Lo hará en Valencia reuniéndose con representantes de Compromís. A Sánchez le acompañarán el secretario de Organización de los socialistas y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, y también el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig.

La reunión tendrá lugar por la tarde. En las dos últimas sesiones de investidura fallidas de Sánchez, el único representante de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, se abstuvo tras lamentar que los socialistas no dieran ningún paso para obtener su apoyo. "Si ellos no se han movido, nosotros evidentemente, sintiéndolo mucho, no nos podemos mover", argumentó.

Baldoví declaró este jueves que ve "bien" que Sánchez haya iniciado también una ronda de contactos con colectivos sociales para recabar apoyos, pero le instó a negociar con los partidos progresistas, ya que, a su juicio, son "la única vía" ante la negativa de PP y Cs de abstenerse en una nueva sesión de investidura, si llega a tener lugar. Baldoví remarcó que Compromís ayudará "en todo aquello que pueda", aunque afirmó que su apoyo a Sánchez dependerá de compromisos concretos del Gobierno en materia de deuda, financiación y dependencia.

La nueva ronda de contactos tiene lugar poco después de las palabras del Rey. Felipe VI expresó su preferencia por no repetir elecciones y pidió a los líderes políticos que encuentren una solución para no tener que volver a repetir los comicios. El Rey recibirá a Sánchez este miércoles en Marivent.

El jefe del Ejecutivo en funciones también reanudará este lunes sus contactos con representantes de la sociedad civil, en este caso, con organizaciones ecologistas.