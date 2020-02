El PP deja en manos de Alonso si acepta ser candidato

La vicesecretaria de Organización del PP y presidenta de los populares navarros, Ana Beltrán, instó ayer al presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, a decidir si acepta el acuerdo con Ciudadanos para concurrir en coalición a las elecciones vascas, ya que «él sigue siendo el candidato».

El pacto, suscrito este viernes por la ejecutiva nacional del PP con Cs, no cuenta con el aval de Alonso, que ha convocado para mañana en Vitoria una reunión de la junta directiva regional para analizar la situación. En ella no no está previsto que plantee su dimisión, una hipótesis que no ha contemplado en ningún momento, según han señalado a Efe fuentes populares vascas.

El rechazo de Alonso al acuerdo ha «sorprendido» en el PP, ya que, según reconoció Beltrán en declaraciones a la cadena Cope, él «estaba dispuesto y siempre le ha parecido bien este acuerdo de coalición, se ha hablado en numerosas ocasiones».

Así, explicó que el político vasco habló del tema tanto con el presidente del partido, Pablo Casado, como con el secretario general, Teodoro García Egea, y ella misma, dijo, se citó con él para explicarle el acuerdo de cara a las elecciones autonómicas del 5 de abril.

Sobre la salida que ahora tiene el presidente de los populares vascos tras rechazar la coalición, respondió: «La que decida, es una decisión que tiene que tomar él». «Él sigue siendo el candidato, él es el que tiene que decidir si acepta el acuerdo o no lo acepta», añadió.

En relación a la coalición ayer se pronunció también el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, quien afirmó que «ningún proyecto personal va a estar por encima de la unidad de los constitucionalistas».

Terol dijo también que esa unidad es «lo que necesita el País Vasco» y lo que piden los votantes de estas formaciones, ya que con ella se suman fuerzas «a favor del constitucionalismo con un proyecto de futuro para todos los vascos», concluyó.