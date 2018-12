Valls asegura que según "las convicciones de Ciudadanos, no puede haber ningún pacto con Vox"

El candidato a la alcaldía de Barcelona y exprimer ministro francés, Manuel Valls, ha mostrado su total rechazo a que Ciudadanos pacte con Vox en Andalucía, después de los 12 escaños que el partido obtuvo en las elecciones del pasado domingo.

Lo ha hecho en una entrevista en cadena SER, en la que además ha pedido no especular "sobre una casa que hoy no ha pasado". Valls, que se presenta a la alcaldía de Barcelona como candidato independiente pero respaldado por Ciudadanos, ha asegurado también que según "las convicciones de Ciudadanos, no puede haber ningún pacto con Vox".

El exministro francés ha considerado, además, que lo más deseable sería un pacto entre las fuerzas constitucionalistas, apostando por un acuerdo entre PP y Ciudadanos con el apoyo del PSOE.