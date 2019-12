Vox desvelará si da su visto bueno a los presupuestos de Madrid mientras la izquierda ofrece alternativas

El grupo municipal de Vox, capitaneado por Javier Ortega Smith, desvelará este jueves si allana la posibilidad de que en ocho días la ciudad de Madrid tenga presupuestos municipales para el 2020, en caso de que, como todo apunta, el equipo de Gobierno local, conformado por PP y Cs, decline las alternativas planteadas por Más Madrid y PSOE para que no dependan de la ultraderecha a la hora de sacar adelante el proyecto de cuentas públicas.

Las negociaciones entre el Gobierno municipal y Vox siguen adelante y este jueves se desvelará su estado de salud en una rueda de prensa convocada a las 10.00 horas por Ortega Smith y los tres concejales restantes del grupo. Son varias las líneas rojas que hasta el momento ha apuntado Vox para dar la luz verde a los presupuestos.

La primera es su negativa a financiar lo que califican como "chiringuitos de la izquierda", que se ha traducido ya en un compromiso del Ejecutivo de, entre otras medidas, acudir a la concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones reduciendo las nominativas.

REBAJA DE IMPUESTOS

Otra de las líneas rojas de Vox tiene que ver con una "bajada real de impuestos". En este punto, los de Ortega Smith han criticado que en el Pleno propusieran una rebaja del IBI y lo que aceptó el Ejecutivo fue "maquillaje". Tampoco les aprobaron "una supresión real de la plusvalía", unido a que la bajada impositiva cifrada en 81 millones de euros en el proyecto de presupuestos les parece "insuficiente".

Días atrás, Javier Ortega Smith se comprometió a "negociar con la máxima de las buenas voluntades para que salgan adelante" los presupuestos" haciéndolo "sin dogmatismo ni imposiciones sectarias" por parte de Vox, sino "pensando en lo que es bueno para los madrileños, no para los partidos".

ALTERNATIVAS DE IZQUIERDA

Más Madrid y PSOE han puesto sobre la mesa sus propuestas para que PP y Cs puedan sacar adelante un proyecto de presupuestos con un "acuerdo de mínimos" y que suponga "no tener que ceder a las presiones de Vox".

Los primeros en anunciarlo fueron Más Madrid. Su oferta incluye la ampliación de Madrid Central, aumentar en un 45% los servicios de atención y acogida a víctimas de violencia de pareja y expareja y sus hijos, no más vertidos en Valdemingómez y la M-35 para autobuses.

La portavoz mediática de Más Madrid, Rita Maestre, invitaba al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a abrir la negociación presupuestaria "en media hora" para no tener que depender de "ultras, negacionistas, racistas y machistas". Y lo hacen con una oferta que siguen manteniendo de "sentido común" y "por encima de las siglas".

El portavoz de Hacienda de Más Madrid, Jorge García Castaño, ha dejado claro que esta oferta que lanzan a PP y Cs no es el presupuesto que les gustaría, sino una propuesta de mínimos sin apenas impacto en las cuentas públicas, concretamente de entre 150 y 200 millones de euros y en varios ejercicios. Si no se acepta su propuesta presentarán una enmienda a la totalidad al presupuesto y parciales a las ordenanzas fiscales.

COHESIÓN TERRITORIAL

La oferta de Más Madrid incluye la necesidad de recuperar las políticas dirigidas a la cohesión y el reequilibrio territorial, el refuerzo de la inversión en las zonas más vulnerables de la ciudad, que no se privatice ningún servicio durante esta legislatura y que se consensúe un nuevo plan para el sureste que viabilice los desarrollos urbanísticos que lo integran con criterios de sostenibilidad, eficiencia y creación de los servicios y equipamientos necesarios para dotar a esos nuevos barrios.

Almeida ha contestado por carta a la portavoz orgánica de Más Madrid, Marta Higueras, a su propuesta presupuestaria para que no tengan que pactar con Vox que dicho acuerdo estaría condicionado a que primero desautoricen públicamente "cualquier acuerdo de gobierno al que se pudiera llegar con partidos que defienden la comisión de delitos para obtener la independencia de una parte del territorio nacional".

El alcalde entiende que las pretensiones de Más Madrid para apoyar los presupuestos eran "políticas". "Si su esquema de actuación es que no se puede blanquear a lo que ellos llaman la ultraderecha de Vox, yo tampoco estoy dispuesto a blanquear a la extrema izquierda, que con Más País pretende avalar un gobierno con ERC", ha lanzado.

Ante el veto que Almeida busca por parte de Más País a un acuerdo con ERC en el Gobierno de España, el concejal García Castaño le ha contestado que Más Madrid es una fuerza "verde y madrileña", además de cargar contra el tono de la misiva, "más propia de un portavoz de tercera fila del PP que de un alcalde de la capital".

ENMIENDA A LA TOTALIDAD

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ya ha dicho 'no' a la propuesta de Más Madrid porque es una "enmienda a la totalidad" de las nuevas políticas. "Si ellos no quieren que seamos rehenes de nadie tienen que aportar una propuesta posibilista y no lo han hecho (...) No se puede plantear una enmienda a la totalidad", ha remachado Villacís.

No obstante, la vicealcaldesa ha asegurado hoy que es "importante" que los presupuestos de Madrid cuenten con enmiendas de todos los grupos políticos siempre que estas sean buenas para los madrileños, por lo que estudiarán todas ellas.

El Grupo Municipal Socialista estudiaría una posible abstención en la votación de los presupuestos si se aprobaran sus enmiendas a unas cuentas que "no son representativas de la ciudad de Madrid".

El portavoz socialista, Pepu Hernández, ha hecho hincapié en la necesidad de que estos presupuestos contemplen "representación de la ciudadanía", algo que ha llamado a "preservar". Su portavoz de Hacienda, Enma López, ya cargó contra un proyecto que incluye bajada de impuestos "a quienes más tienen" y "guiños a la ultraderecha".