India Heidemann: "Ahora sé que sí que valgo para ser modelo profesional"

India Heidemann se convirtó en la ganadora de Top Woman 2019, la 26ª edición del concurso de belleza, celebrado el pasado viernes y organizado por Marina d’Or con la colaboración del periódico Mediterráneo. La valenciana, de origen suizo y de 21 años, no esperaba ser la ganadora. Tanto es así, que cuenta entre risas: «No creía que fuera a ganar. De hecho, no llevé ni pijama, ni lentillas, ni ropa para quedarme a celebrarlo. Pensaba irme a casa después de la gala, menos mal que mi madre lo cogió todo». Una anécdota de la noche que recuerda con gran cariño.

«Por un momento olvidé que estaba participando en un concurso», aseguró la vencedora del certamen, ya que estaba «súper a gusto». Además, añadió que la relación que estableció con sus compañeras fue una de las cosas que le han permitido disfrutar de la experiencia: «Me han sorprendido mucho. Esperaba competitividad y me he encontrado con que nos hemos ayudado, mucho, nos hemos dado consejos y nos hemos reído un montón», señaló la joven ganadora del concurso.

India reconoció que iba a participar en el certamen el año pasado pero que, por motivos personales, no pudo hacerlo. «Era algo que tenía que hacer», aseguró, y este año, cuando se le volvió a presentar la oportunidad no dudó en aprovecharla. «Lo he vivido con mucha ilusión, ha sido una gran experiencia y me he divertido mucho», afirmó la recién proclamada como joven más bella de la provincia de Castellón.

«El proceso desde que fue seleccionada como aspirante al título hasta el día del evento final me ha pasado muy rápido», explicó. La ganadora esperaba la cita con entusiasmo e ilusión aunque se ha sentido cuestionada como modelo en muchas ocasiones: «Me han dicho muchas veces que no valía. Por ejemplo, me presenté en una agencia y no me dejaron entrar o gente del día a día que no te apoya».

A pesar de todo, su padre ha sido el pilar más importante para ella: «Él siempre me ha apoyado en todo esto». Y es que la joven aseguró que el mundo de la moda es muy estricto y que «cuando te dicen que no, te afecta. Necesitas cerca a gente que te apoye y te anime a seguir intentándolo y a luchar para hacerte un hueco». Una labor que su padre ha realizado a la perfección.

Por eso, ser la ganadora de Top Woman 2019 ha sido «una gran satisfacción» para ella, aunque la victoria era algo que no entraba en sus planes: «Me sorprendió mucho. De hecho, iban dando los premios y yo pensaba que a lo mejor ganaba algo pero cuando llegó el momento final y escuché mi nombre, no me lo creía», aseguró la valenciana.

La nueva Top Woman 2019 valoró que alzarse con el título no solo le aportará cosas en el terreno profesional sino que personalmente es algo que también la nutrirá mucho: «Me ha hecho ganar autoestima y confianza en mí misma». Y es que Heidemann contó que la moda fue una vía a través de la que ser ella misma, expresarse y sentirse a gusto cuando, con apenas 16 años, se dio cuenta de que no le gustaba ni su imagen y ni su presencia.

Ante la situación, la joven encontró el aliado perfecto en la moda y se metió de pleno en ella. Ha desfilado para la escuela de arte y diseño Barreira, en la feria de València, y ha posado un par de veces para Dolores Cortés pero «nunca había participado en un concurso de belleza como Top Woman», del que consideraba «un puntazo» ser la ganadora.

Ahora, con la corona en la cabeza espera que le haya visto mucha gente, que valoren positivamente el trabajo que hizo en la pasarela y que la contraten como modelo. «Pienso seguir desfilando y posando. Estoy luchando mucho para ganarme mi sitio en esta industria», señaló Heidemann, que añadió que espera que ganar Top Woman 2019 «me abra muchas puertas y poder posar para las mejores marcas». Y concluyó: «Si mañana me dijeran que me contrataban como modelo, respondería que sí. Quiero seguir en la moda».

En cuanto al futuro, la joven tiene las miras puestas en combinar la moda y un trabajo como ingeniera química, grado que estudia actualmente y que finalizará el próximo curso: «Dentro de diez años me veo siendo una gran ingeniera química, pero sin dejar de hacer lo que me gusta en la industria de la moda». India tiene sus objetivos claros. Sabe que los estudios son lo principal pero la moda es su pasión y confía en hacerse un hueco en ella: «Ganar Top Woman me va a ayudar a hacerme ver y darme a conocer como modelo», aseguró la vencedora.