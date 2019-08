Aitana llega al Peñíscola From Stage tras su éxito en Cap Roig

Aitana llega al Festival Peñíscola From Stage esta noche, en el recinto de la avenida Akra Leuka, a las 23.00 horas, tras su éxito del pasado domingo en el Festival Jardines de Cap Roig de Palafrugell (Girona). «Quiero que pasemos un buen rato en Peñíscola, bailar y cantar viviendo diferentes sensaciones», reconocía la artista catalana en la entrevista concedida la semana pasada al periórico Mediterráneo.

La expectación para ver a la cantante sobre el escenario es máxima, ya que en pocas horas completó el aforo de las entradas golden premium, que incluyen conocer a la artista en un entorno más privado y poder hablar con ella y hacerse fotos.

La artista cantará en inglés y español los 14 temas que incluye su álbum, Spoiler, como Stupid, Perdimos la razón, Barro y Hielo y Las Vegas y, seguramente sorprenda con canciones en homenaje a Operación Triunfo como ya ocurrió en su cita del pasado domingo. El concierto de Peñíscola se prevé muy parecido al de Cap Roig por lo que probablemente la catalana interprete algunas de las versiones que cantó en el concurso, como Issues, de Julia Michaels; Bang Bang, de Jessie J; Chandelier, de Sia o Someone like you, de Adele.

Canciones que como la mayoría de los temas interpretados por la artista serán aplaudidos, bailados y cantados por todos sus fans presentes en el concierto.

Tampoco faltarán temas como Arde, una de las tres canciones finalistas para representar España en el Festival de Eurovisión, y Con la miel en los labios, sencillo que escribió en septiembre cuando se mudó a vivir a Madrid.

Me quedo, canción que en su disco canta junto a su compañera Lola Índigo, se incorpora al repertorio, al igual que Presiento, tema en el que colaboró con el grupo colombiano Morat.

En el recinto de conciertos del puerto de la Ciudad en el Mar se esperan 90 minutos de música en la que la artista dará lo máximo de ella y también interpretará, con todos los colores de su voz, la versión que hizo Alejandro Fernández de Procuro olvidarte, escrita por el compositor Manuel Alejandro y cantada por primera vez por Heraldo Zúñiga.

Después del Peñíscola From Stage, la triunfita catalana llevará su exitosa gira el 22 a Málaga, a la que le seguirán Cádiz y Madrid, y hasta diciembre visitará Albacete, Ponferrada, Bilbao, Barcelona... Primero, en Castellón.