Ara Malikian suspende su concierto en el Peñíscola From Stage

El Festival Peñíscola From Stage anuncia la cancelación del concierto que el violinista internacional Ara Malikian tenía previsto en el nuevo recinto del Puerto el próximo domingo 18 de agosto, en el primer fin de semana de arranque de la cita. La agencia del artista libanés ha informado que, tras el accidente ocurrido el pasado junio al bajar del avión en su gira por Costa Rica en el que se lesionó el brazo.

Desde Grey Coda señalan la ampliación del periodo de recuperación de Ara Malikian, lo que obliga a cancelar los conciertos de la segunda parte de su gira, incluido su show en el Peñíscola From Stage. Lamentablemente una visita al cirujano encargado de la rehabilitación de Ara ha situado la vuelta a los escenarios “para finales de agosto”, siendo necesario un mínimo de 15 días más para poder cubrir el nivel de exigencia de cada uno de sus conciertos de más de 2 horas de duración.

Tres horas al día de gimnasio, dos horas manejando el violín y todo el esfuerzo y ganas del mundo no han sido suficientes para llegar de manera óptima a estos conciertos. En palabras de Ara: “Jamás pensaría que después de tocar el violín desde los 4 años me haría tanto ilusión conseguir tocar las 4 cuerdas, nos olvidamos de lo importantes que son las cosas pequeñas, no sé que es más duro alcanzar el éxito o asumir el fracaso, al final todo es una escuela.... violín, me cuesta tanto quererte!!!!”.

Con estas palabras comenzó una rehabilitación que se ha alargado un poco más de lo esperado. La exigencia física de cada uno de sus conciertos impide tocar en espacios tan queridos como Peñíscola, entre otros. Lo que más duele es no poder complacer al público de estas ciudades donde siempre nos han hecho sentir muy queridos.

DEVOLUCIÓN DE LAS ENTRADAS

La devolución del importe de las entradas se realizará de manera automática para todas las compras realizadas por plataformas on line oficiales (Entradas Castellón), si ha comprado la entradas por un operador de reventa (viagogo, stubhub, ...) deberá de realizar su consulta directamente en la plataforma de cada operador.

El plazo aproximado para las devoluciones es de un máximo de dos semanas para que la devolución quede reflejado en sus cuentas. Por nuestra parte ya hemos emitido la orden. Las entradas adquiridas en establecimientos físicos se devolverán en el lugar de compra.

CUENTA ATRÁS PARA EL FESTIVAL

Peñíscola estrena este agosto festival y entra a lo grande en el circuito nacional de citas con encanto, junto al mar, con una apuesta por propuestas para un público plural. Del 17 al 25 de agosto, la música toma la llamada Ciudad del Mar con el Peñíscola From Stage, en su playa sur, con artistas que beben del pop al flamenco, a la voz y al baile, de la clásica más mediática al remember 80s y una gran fiesta DJ.

Abre el cartel Amaia, el 17 de agosto, en una cita especial para ella, vinculada a Peñíscola, y ya top en venta de entradas, como primera estrella -y eurovisiva, además de mediática y una de las caras más populares de la nueva hornada de OT- para el público más joven, a la que acompañará, como actuación estelar de su Play Tour otra triunfita, Aitana, el martes 20.

Será una semana intensa en la que todo cabe junto a la arena de Peñíscola, en un recinto especial en el que se vivirán las noches estivales de la mano del arte flamenco de Diego ‘El Cigala’ (viernes, 23) o Sara Baras (miércoles, 21); la nostalgia popera de los 80, con Revólver y Los Secretos, el jueves 22. La electrónica tomará el escenario el último sábado, 24, con la Electronic Beach Party From Stage, de la mano de los DJ Edu Imbernon, Miss Kittin y Gameboyz, junto a Juanita Ramírez y los pinchadiscos de E2A. Y el Cantajuego para cerrar, el domingo 25.