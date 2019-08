«En Peñíscola , junto a los fans, cantaremos y bailaremos a tope»

La extriunfita Aitana se encuentra inmersa en su primera gira en solitario, Play Tour, que hará parada en la provincia de Castellón el próximo 20 de agosto, a las 23.00 horas en el Peñíscola From Stage. Las localidades ya se pueden adquirir en entradascastellon.com.

--¿Cómo afronta el concierto del Peñíscola From Stage?

-El concierto de Peñíscola forma parte de la gira Play Tour y lo que ofrezco básicamente es pasar un buen rato, bailar y cantar viviendo diferentes sensaciones.

--No es la primera vez que actúa en Peñíscola ya que el año pasado estuvo en los ‘40 Summer Live’, ¿cree que se puede convertir en una bonita tradición actuar cada verano allí?

-Sería increíble. Porque que confíen en ti cada año para cantar y para ir con el show es muy bonito. Significa que hay mucha confianza tanto en mí como en el espectáculo. Es precioso.

--¿Habrá alguna sorpresa?

-Siempre hay alguna sorpresa, y sobre todo, quiero que el público disfrute de la actuación y de las canciones conmigo. Cantaremos y bailaremos a tope.

--Desde que salió de la Academia no ha dejado de conseguir éxitos. ¿Cómo lo está viviendo?

-La verdad es que lo de los éxitos es un poco subjetivo. Me refiero a que yo estoy muy contenta con todo, me siento muy feliz por trabajar de algo que me encanta, que es la música. Quiero seguir trabajando de esto, seguir currando diariamente para hacer lo que me gusta, y en sí, lo que me hace feliz no son los éxitos sino sentir todo el apoyo de la gente y saber que están allí.

--¿Cómo lleva la gira ‘Play Tour’?

-Muy bien. Durante la semana puedo tener entre tres, dos o un concierto pero la verdad es que todo va superbien. Estoy contenta con el resultado y me encanta. Voy con muchas ganas a cada ciudad; además, me permite conocer diferentes lugares y ciudades de nuestro país.

--¿Cómo ha sido el proceso de creación de ‘Spoiler’?

-Desde el primer minuto que salí de la Academia de Operación Triunfo he estado trabajando en el disco. Primero estuve componiendo dos semanas en Los Ángeles y luego aquí, en España. Intentaba compaginar los días de promoción con la creación de nuevos temas. Es un álbum de música pop, donde también hay baladas, música en inglés y urbano, entre otros estilos. En él reflejo mis experiencias desde hace un año y medio.

--¿Por qué escogió ‘Nada sale mal’ como sencillo?

-Es una canción que muestra mucha positividad. Quería mandar ese mensaje de que nada sale mal y contárselo a la gente como un poco de preaviso de lo que iba a venir después.

--¿Cómo surgió la colaboración con Lola Índigo?

-Tenía la canción de Me quedo compuesta desde julio del año pasado. Escuchaba mucho el tema pero había algo que no me convencía, como que le faltaba un aire diferente a la canción. Un día coincidí en el estudio con Mimi y le dije: «¿No te gustaría escribir un par de versos o estrofas para la canción?». Cuando escuchó el tema, le gustó mucho y lo empezamos a preparar todo, fue un poco precipitado porque solo quedaba un mes para el lanzamiento del disco. Ese día, justamente, me encontraba grabando las voces y sin pensarlo, lo hicimos, fue todo un impulso.

--Cada uno de los temas parece querer enseñar una faceta distinta. ¿Era eso lo que buscaba?

-Sí, la verdad es que sí. Quería mostrar esa versatilidad que a mí me gusta escuchar, como por ejemplo, cuando entro al Spotify me gusta escuchar canciones de diferentes estilos, de distintos artistas. Decidí plasmar un poco lo que me gusta, esa diversidad. Tampoco es que cante muchos estilos porque es todo pop, pero dentro de este estilo es verdad que hay bastante variedad.

--¿Qué le inspira al componer las letras de las canciones?

-Muchas cosas. Vivencias personales, anécdotas que me cuentan mis amigas, vivencias que ponemos en común con el productor, que podríamos contar, hay muchas cosas detrás.

--¿Sigue formándose tanto en la música como en el baile?

-Sí, no tan profundamente como me gustaría pero sí. Hago baile con Vicky, mi coreógrafa, que me va enseñando y es con quien he preparado Play Tour. Luego Mamen es quien me ayuda a tener mi voz cuidada y bien. Además, dentro de poco quiero volver a empezar otra vez con las clases de solfeo y el piano.

--¿Qué espera de su futuro?

-Me gusta mucho vivir el presente porque lo que estoy viviendo es muy bonito. Lo que espero es seguir trabajando de la música y lo demás me da un poco igual.

--Le hemos visto con muchos artistas diferentes. ¿Habrá pronto alguna colaboración?

-Sí, habrá colaboraciones con cantantes internacionales pero de momento no puedo decir nombres ni nada.

--¿Algún sueño por cumplir?

-La verdad es que sí. Siempre hay que tener algún objetivo pero mi mayor sueño ya lo he cumplido y eso me hace muy feliz.