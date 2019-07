El FIB levanta el telón con Marina y la electrónica de Fatboy Slim

El FIB levantó el telón ayer de su 25ª edición con una apuesta por la música electrónica con el fichaje de Fatboy Slim como cabeza de cartel. El pinchadiscos y productor británico, tan popular durante la década de los años 90 del pasado siglo, volvió a Benicàssim tras su memorable y recordada sesión del 2001. Debía subir al escenario Carrefour al cierre de la edición de este periódico.

La jornada arrancó con el concierto de la banda castellonense Novio Caballo, que aprovechó para presentar al público su primer disco, que sacará tras el verano.

También actuaron otros grupos como Fontaines DC, Marina, Kodaline y Action Bronson, a la espera de vibrar, ya entrada la madrugada, con Fatboy Slim.

En cuanto al público, queda evidente una menor presencia de fibers, en comparación a otros años. Y se consolida un perfil más joven, con muchos asistentes de entre 18 y 21 años, a diferencia de otras ediciones que posiblemente, debido al cartel, atrajeron hasta la cita a un público más adulto. Su principal motivación está clara, disfrutar de unas vacaciones musicales de sol y playa.

MENOS BRITÁNICOS // La organización también augura que en esta vigésimo quinta entrega crezca el número de fibers de procedencia española y descienda la habitual presencia de británicos, como era una de las señas de identidad del FIB años atrás.

En cuanto al recinto, ha sido reorganizado, con cuatro escenarios, el principal Las Palmas Radio 3, el Carrefour --que ha sido reubicado más al noroeste--, el Thunder Bitch y la Pool Party. Además, hay otro más secreto, como novedad, una especie de food truck desmontable con pinchadiscos, como escenario pequeño.

CONCIERTOS DEL VIERNES // La cantante y compositora estadounidense Lana del Rey será la auténtica protagonista de los conciertos de hoy, con su actuación exclusiva en España, a la 1.00 horas, en el escenario Las Palmas, haciendo bailar al público con sus temas, algunos tan conocidos como el frenético y mundialmente conocido Blue jeans.

Una jornada en la que también está programado el concierto de The 1975 (23.00 horas), igualmente en el escenario Las Palmas. La banda de rock alternativo formada en Manchester regresa tras sus actuaciones del 2014 y 2016.

Para hoy el recinto abrirá todos sus escenarios y funcionará a pleno rendimiento, a diferencia de la jornada de ayer, en la que solo hubo uno. Y, según anunció el director del certamen, Melvin Benn, «así serán en el futuro todos los jueves del festival».

La banda de rock estadounidense Kings of Leon son los cabezas de cartel de mañana sábado (23.00 horas, escenario Las Palmas) y llegarán con su única fecha en España, tras su paso por el festival en el 2004, 2007 y 2009.

Antes, también actuará Blossoms (21.40 horas, escenario Las Palmas), que coincidirá con Belako (21.30, escenario Carrefour); y Carolina Durante (22.05, Thunder Bitch), lo que ha levantado ciertas críticas, al ser grupos líderes en una misma jornada. El domingo será uno de los días preferidos para el público español, con Vetusta Morla (1.10 horas, escenario Las Palmas), con canciones de Un día en el mundo, especialmente preparadas para este aniversario del certamen benicense. La banda ya actuó en el FIB 2015 y espera repetir éxito ante los fibers en esta ocasión.

También los más incondicionales del festival musical esperan el concierto, una vez más, de Franz Ferdinand (23.40 horas) con su tema Take me out, haciendo vibrar a los asistentes, como ya hizo en el 2004, 2006, 2009 y 2015.