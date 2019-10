Luz Casal brilla en Onda con su concierto solidario

Era la cita más esperada de la semana y no defraudó. La cantante gallega Luz Casal brilló el sábado con luz propia en el concierto solidario que ofreció en Onda y al que asistió un numeroso público. La artista no solo presentó su último disco, Que corra el aire, --desde 2013 no había grabado canciones inéditas-- sino que también interpretó sus temas más conocidos. Arriba del escenario, Casal transmitió esa madurez que solo artistas de su talla adquieren con el paso del tiempo.

Sus letras lo decían todo. El pasado que para ella sigue siendo presente y la sensación placentera que se siente al volver a encontrase con su público. Asimismo, abanderó el carpe diem con la canción Días Prestados en la que invitó a aprovechar el tiempo y a apartar las cosas que produzcan incomodidades. Algo que bien sabe ella, luchadora infatigable, que ha superado dos cánceres.

El concierto de anoche, enmarcado dentro de las fiestas de la Fira d’Onda, tenía una vertiente soldiaria. Parte de la recaudación se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y su delegación en Onda, para que se siga invirtiendo en investigación con el fin de lograr la curación de esta enfermedad. Además, coincidió con el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama.