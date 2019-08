Macaco enciende el Rototom

El Rototom ya ruge. El festival de reggae internacional encendió ayer los motores de una 26ª edición marcada por las grandes leyendas del roots y también por una mayor presencia de artistas españoles con motivo del décimo aniversario en Benicàssim.

El grupo jamaicano The Abyssinians fue el encargado de inaugurar la jornada de con el primer concierto en el escenario principal, con el que celebró el 50º cumpleaños de la banda rastafari. Además, estos legendarios artistas fueron protagonistas de la sesión inaugural de la Reggae University, otro de los espacios dentro del recinto del Rototom.

En cuanto al panorama nacional, fue Macaco --aka Daniel Carbonell-- el encargado de poner el ritmo local -con cierto retraso) en el arranque del Sunsplash. Tras visitar el festival en el 2016, regresó para sorprender y hacer disfrutar al público con su cóctel de reggae, flamenco, rap y afrolatino.

Tras el cierre de este periódico estaba prevista la actuación de uno de los referentes más actuales y exitosos del momento, Chronixx, uno de los más firmes candidatos a heredar la corona del reggae moderno y que junto a su banda, Zinc Fence, tenía que ofrecer su único concierto programado este año en España.

Antes, también pasó por el escenario el directo de Lila Iké –una de las nuevas voces más prometedoras de la Jamaica actual--.

El cartel lo completaban en el resto de escenarios shows especiales como el que Mad Professor presentó en el vecino Lion Stage y que bajo el nombre de The Next Generation of Dub reunió a Lady Marga, Zeena y Redhed (mixed by Joe Ariwa). Y después de Macaco fue el turno de los británicos Eva Lazarus & The Young Robotiks, para en la madrugada dar paso a International Dub Ambassadors desde Puerto Rico y los italianos Acsel & The Reggae Rebel Band.

HOY / Los conciertos continuarán hoy en los escenarios con el ecléctico e incombustible del dancehall Busy Signal, uno de los artistas más poliédricos que regresará al Main Stage cinco años después de su última visita a Benicàssim para ofrecer un show enérgico y contundente. Junto a él, además de los espectáculos a cargo de los madrileños Emeterians y de Sevana, desde Jamaica, el escenario principal del festival subirá pulsaciones con otro de los conciertos especiales que conforman el cartel de esta vigésimo sexta edición: Babylon Soundtrack.

Se trata del proyecto especial que el británico Brinsley Forde (exvocalista de Aswad) y el guitarrista y productor de Barbados Dennis Bovell (exMatumbi) traerán al recinto de festivales de Benicàssim y que permitirá reunir en un mismo espacio los principales éxitos de ambas formaciones, además de recrear la banda sonora de Babylon. Todo un supershow. La cinta, dirigida por Franco Rosso y protagonizada por Forde, se ha convertido en todo un clásico del cine reggae.

REGGAE UNIVERSITY // Precisamente, la Reggae University también se hará eco de este espectáculo especial durante la tarde. Además de proyectar la película, este foro acogerá el debate titulado Warrior Charge. The Music and Imagery of Babylon, que reunirá en la misma mesa a Forde, Bovell y Martin Stellman, coguionista del film, para analizar el largometraje y lo que ha supuesto desde diferentes prismas.

Todo esto es lo que hay previsto en el arranque del Sunsplash, por el que este año pasarán grandes bandas como la de los jamaicanos Marcia Griffiths y Queen Ifrica mañana; Anthony B el lunes; Morgan Heritage, el martes; el hijo de Bob Marley, Ziggy, el miércoles; o el concierto especial del grupo español Green Valley&Friends, que contará con diez artistas nacionales --invitados sorpresa-- para cerrar este año el festival con ese guiño a su décimo aniversario en Benicàssim, tras llegar desde Italia.