El Peñíscola From Stage va a "buen ritmo" y amplía las taquillas físicas

El Festival Peñíscola From Stage está cada vez más cerca. Por ello, las localidades para los conciertos ya se pueden adquirir también en puntos de venta físicos. «Hasta el viernes 16 se vendrán entradas para todas las actuaciones en la Oficina de Turismo de Peñíscola», explicó el director del festival, Hector Olaria. Los tíquets están disponibles en la Oficina de Turismo de la playa Norte, en la avenida del Mar, en horario de 17.00 a 20.00 horas, así como en el Muva Beach de Peñíscola y en Discos Ritmo de Castelló. «La venta de entradas va a buen ritmo. No hay que olvidar que son muchos conciertos y es normal que no todos se estén vendiendo de la misma manera», comentó Olaria.

Con la cita en marcha en el recinto de conciertos del Puerto de Peñíscola, desde el sábado 17 hasta el domingo 25, las entradas para las citas musicales se podrán comprar directamente en las taquillas del evento, que abrirán a partir de las 19.00 horas hasta el inicio del concierto. Las localidades también se pueden conseguir a través de la plataforma on line entradascastellon.com. «No hay ningún concierto que de momento esté agotado, pero la venta va bien», aclaró el director.

PROGRAMACIÓN // Amaia abre la cita, este sábado, a las 23.00 horas, en un evento especialmente diseñado para ella, muy vinculada a la ciudad, y ya top en venta de entradas, como primera estrella -y eurovisiva, además de mediática y una de las caras más dulces de la nueva hornada de OT- en un concierto para el público más joven. En la misma línea está la actuación estelar de su Play Tour otra triunfita, Aitana, el martes 20.

Una semana intensa en la que todo cabe junto a la arena de la playa Sur de Peñíscola, en un recinto especial en el que se vivirán noches estivales de la mano del arte flamenco de Sara Baras, el miércoles 21, o Diego El Cigala, el viernes 23; la nostalgia popera de los 80, con Revólver y Los Secretos; y la Electronic Beach Party de la mano de la famosa Miss Kitin y Edu Imbernon, entre otros, el sábado 24. Y el Cantajuego para cerrar el festival, el domingo 25.

Nueve días de experiencias mañana, tarde y noche en la Ciudad en el Mar con el epílogo del Peñíscola From Stage, un festival en la línea de formatos muy consolidados a nivel nacional en algunas grandes poblaciones turísticas, como Marbella y el Starlite o Santander y su cita internacional.