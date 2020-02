El Rototom Sunsplash confirma a sus primeros artistas

El Rototom Sunsplash de Benicàssim anuncia la primera ola de nombres para su edición de este verano. El festival se celebrará del 16 al 22 de agosto y pone sobre la mesa algunos de los mejores artistas del momento en el estilo musical.

La primera gran noticia ha sido la confirmación de Toots & The Maytals, primer grupo en incluir en sus canciones la palabra reggay y uno de los mayores exponentes del ska en todo el mundo. Barrington Levy, estrella del dancehall también subirá a los escenarios de Benicàssim. Además, Julian Marley, uno de los hijos de la leyenda Bob Marley cantará sus temas junto al conjunto The Uprising. El jamaicano Protoje y el colectivo acústico Inna de Yard defenderán el reggae más contemporáneo. Los primeros artistas reflejan un cartel muy ambicioso para la 27ª edición del evento.

El eslogan de este año, We can change the world (Podemos cambiar el mundo), arropará a la decenas de miles de visitantes de todo el mundo atraídos por los mejores cantantes del estilo.

Completan la primera tanta de confirmaciones Natiruts, Yaniss Odua, Nattalie Rize, La Dame Blanche, Morodo, Jahsta, The Dualers, Carrol Thompson, Captain Accident, Mark Foggo, Soul Rebel Project, Migthy Mystic, Mr T-Bone, Droop Lion, SumeRR y Rock a Shaca ft Masa & Ash.

Próximamente llegarán nuevos artistas para engrosar el cartel de estrellas que forma el Rototom Sunsplash.