Ya a la venta las entradas para Ara Malikian en el Peñíscola From Stage

Peñíscola From Stage abre la venta de localidades para la actuación del violionista Ara Malikian, que llega a la segunda edición del ciclo en la ciudad del Papa Luna el 8 de julio. Desde este miércoles, 19 de febrero, ya se encuentran a la venta las localidades para un espectáculo que supondrá la segunda etapa del ciclo de este 2020, que se celebrará del 7 al 12 de julio. Las entradas salen a la venta en el portal oficial www.entradascastellon.com. La actuación comenzará a las 22h, con apertura de puertas a las 21h.

Tras las actuaciones confirmadas del propio violinista libanés, Andrés Calamaro y Los Vivancos (para los que también están disponibles los abonos), en las próximas fechas se irán desvelando nuevos artistas y se abrirá la venta de entradas de más actuaciones, para un festival que celebra este año su segunda edición, y que promete emociones intensas en estilos para todos los públicos y gustos.

Una prolífica carrera



El violionista Ara Malikian, que no pudo ofrecer su concierto en 2019 por un problema de salud, ha puesto todo de su parte para no faltar a la cita con Peñíscola From Stage en esta segunda edición.

Ara Malikian nació en 1968 en el seno de una familia armenia. Se inició en el violín a muy corta edad de la mano de su padre. Su talento fue reconocido tempranamente a pesar de las difíciles circunstancias que la guerra civil libanesa le obligó a vivir, forzándole incluso a estudiar durante largos periodos en los refugios antiaéreos.

Dio su primer concierto importante con 12 años y a los 14 el director de orquesta Hans Herbert-Jöris le escuchó y consiguió para él una beca del Gobierno alemán para cursar estudios en la Hochschule für Musik und Theater Hannover. Con 15 años fue el alumno más joven admitido en este prestigioso centro superior de estudios musicales. Posteriormente amplió sus estudios en la Guildhall School of Music and Drama de Londres, además de recibir lecciones de algunos de los más prestigiosos profesores del mundo como Franco Gulli, Ruggiero Ricci, Ivry Gitlis, Herman Krebbers o miembros del Alban Berg Quartet.

Ha tocado en las mejores salas de concierto del mundo en más de cuarenta países en los cinco continentes: Nueva York (Carnegie Hall), París (Salle Pleyel), Viena (Musikverein), Toronto (Ford Center), Calahorra (Teatro Ideal), Madrid (Auditorio Nacional y Teatro Real).

Horarios y fechas confirmadas