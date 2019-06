AMB LA ROJA La #CanteraGrogueta triomfa

El Villarreal CF continua amb la seua aposta ferma de potenciar el planter i bona mostra d’això són els excel·lents resultats que aconsegueix any rere any fruit del treball diari i de la metodologia pròpia de l’entitat grogueta.

Aquesta temporada han sigut cinc els equips que han eixit campions en la competició regular: Femení C, Juvenil A, Infantil A, Aleví A i Benjamí A. Aquests equips van ser homenatjats el passat cap de setmana durant el descans del partit que enfrontava al Villarreal B ia la UD Melilla al Mini Estadi.

D’altra banda, els diferents tornejos celebrats a nivell provincial, autonòmic, nacional i internacional durant tota la temporada han sigut una altra de les bases de l’èxit collit per les joves promeses groguetes. Equips com el Prebenjamí B s’han alçat amb fins a mitja desena de trofeus en la present campanya. L’últim conjunt a eixir victoriós va ser l’Aleví C en el torneig organitzat pel CD San Lorenzo en Parc Mèrida, vencent l’Sporting de Castelló (6-0) a la final.

El club treballa des de l’etapa Querubí amb activitats de psicomotricitat que faciliten el desenvolupament motriu, cognitiu i socioafectiu, ajudant els més xicotets a veure’s immersos en un equip de futbol abans d’iniciar-se en la categoria Prebenjamí, on ja comencen a competir.

L’èxit de l’aprenentatge en les primeres etapes del futbol base també es veu reflectit en els principals equips del planter, com el Villarreal B o al Juvenil A. El filial groguet ha acabat la lliga regular en tercera posició, classificant-se per segon any consecutiu per la promoció d’ascens a LaLiga 1|2|3. Per la seua part, el Juvenil A es va alçar amb el títol en el Grup VII de Divisió d’Honor, va ser subcampió a la Copa de Campeones a Vigo i està competint als quarts de final de la Copa del Rei.

Per la seua banda, la futbolista del Femení A Aixa Salvador es va proclamar campiona del món amb la Selecció Espanyola Sub-17, després de superar a la final a Mèxic per 2-1 el darrer mes de desembre a Uruguai. Cal destacar que la jugadora grogueta també va guanyar el Campionat d’Europa Sub-17 la temporada anterior.

internacional / A més, la #CanteraGrogueta ja traspassa fronteres mitjançant les acadèmies internacionals i escoles afiliades oficials en països com els Estats Units, Corea del Sud, Japó o Austràlia, on el futbol s’ha convertit en un fenomen social creixent durant els últims anys i en què el Villarreal CF tractarà d’expandir la seua marca mentre forma jugadors intel·ligents, autònoms i amb valors, com dicta la metodologia del planter del club.