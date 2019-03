El benjamí E, cohesió, orgull i passió pel Villarreal CF

Ser un equip és molt més que vestir del mateix color o portar sobre el pit el mateix escut. En un veritable equip, es respira la comunió entre tots els companys, que lluiten, amb esforç i dedicació, per aconseguir un objectiu comú, molt més important que els propòsits individuals de cada un dels jugadors.

El benjamí E groc és un clar exemple de cohesió. Tots a una, lluiten per obtenir un resultat positiu cada cap de setmana. «Endavant, a guanyar, a triomfar, Villarreal! 1,2,3 Villarreal!», exclamen els jugadors grocs, formant una pinya, abans d’acudir a la seua demarcació per iniciar el partit. «És un grup fantàstic i molt unit. Està format per un nucli de futbolistes de segon any al qual aquesta temporada se li han sumat quatre o cinc jugadors més joves i fins i tot un xic nou, que aquest és el seu primer any al club. Per generar un grup compacte, durant la pretemporada vam fer exercicis dinàmics amb el propòsit que els xiquets es conegueren bé i es generés un vincle de confiança que repercutisca positivament en el camp», explica Sebi Holerga, un dels dos tècnics del benjamí E.

VALORS A L’ESPORT // En el Benjamí E, igual que a la resta de combinats de la #CanteraGrogueta, l’aprenentatge va molt més enllà del rectangle de joc. L’ensenyament en valors, com la tolerància o l’esportivitat, i l’esforç acadèmic són dues de les senyes d’identitat de la filosofia de la formació groga: «L’evolució esportiva dels nois és un pilar important, però també incidim en altres aspectes com la millora actitudinal dels petits o en fomentar l’aspecte acadèmic. Tot això amb el ferm propòsit que vinguin amb un somriure i s’ho passin bé practicant el seu esport favorit». Durant aquesta temporada, el cos tècnic, format per Sebi Holerga i Pablo de la Vega, ha incidit en inculcar aspectes bàsics del futbol, tant a nivell tècnic com tàctic. «És important que els xics tinguen una base de coneixements sòlida per aplicar amb i sense la pilota en possessió. I a partir d’aquí, sàpiguen com cal jugar, quan cal tenir la pilota i quan hem de ser més compactes. La nostra filosofia, d’acord amb la del club, és tractar de tenir la pilota el major temps possible, però tenint en compte que hem d’aplicar altres recursos quan no puguem tenir-lo», explica el tècnic groguet Sebi Holerga.

COR GROGUET // Finalment, el preparador groc destaca la passió pel Villarreal CF que comparteixen els seus pupils: «Tots són molt aficionats a l’equip. Van regularment a l’Estadi de la Ceràmica i segueixen els partits de fora de casa. Els dimarts, en el nostre primer entrenament setmanal, el tema de conversa al vestidor és sempre l’últim partit del primer equip groguet».