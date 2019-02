El CF Rafalafena creix amb la seua col·laboració amb el Levante UD HOMENATGE

NOM DEL CLUB:

CLUB DE FÚTBOL RAFALAFENA DE CASTELLÓN.

ANY DE FUNDACIÓ:

1987.

PRESIDENT:

CÁNDIDO RUIZ SÁNCHEZ.

TERRENY DE JOC:

POLIESPORTIU RAFALAFENA.

EQUIPACIÓ:

ROJA.

PRIMER EQUIP:

REG. PREFERENT. GRUP I.

El Club de Fútbol Rafalafena de Castellón, en estreta col·laboració amb l’Associació de Veïns de Rafalafena, està format aquesta temporada per 21 equips federats, encapçalats pel primer equip de Regional Preferent (Grup I). A més, pel que fa al futbol base tenen un juvenil en Regional Prefernt i un altre en Segona Regional; un cadet en Primera Regional i dos en Segona Regional; un infantil en Primera Regional i dos en Segona Regional, quatre alevins, quatre benjamins i quatre prebenjamins, a més dels menuts de l’escoleta.

En aquesta temporada històrica per al club, la primera en la qual el seu equip aficionat juga en Preferent, els principals objectius esportius passen per mantindre la categoria, tant el primer equip com el juvenil A el qual milita en una categoria exigent com és Primera Regional. També es busca aconseguir l’ascens del juvenil B i el cadet A.

Per a complir aquests objectius, el club s’ha rodejat d’un bon nombre de tècnics qualificats, els quals amb una gran dedicació i entusiasme estan aconseguint grans resultats tant a nivell colectiu com individual, formant joves jugadors alguns dels quals ja estan sent seguits pels principals clubs de la província.

Aquesta temporada el CF Rafalafena ha signat un conveni de col·laboració amb el Levante UD amb el qual els jugadors més destacats del club castellonenc es beneficien d’entrenaments puntuals a les instal·lacions del club de la capital del Túria.

campus / El club prepara ja el IX Campus de Setmana Santa, amb inscripció oberta per a xiquets de 4 a 11 anys. També està previst disputar al juny el Torneig Primavera, el qual no es va poder fer les dues darreres temporades.

La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana ha reconegut enguany la tasca del president del club, Cándido Ruiz Sánchez, per la seua dediciació al futbol regional, amb una placa commemorativa la qual li serà lliurada l’11 de febrer a la Gala de l’Esport a València.

Cal destacar el treball de Jesús Gutiérrez, Guti, coordinador de futbol-8 i entrenador de l’aleví D i dels porters de futbol-8, una de les figures més importants del club, sempre implicat i disposat a col·laborar en els esdeveniments i activitats del club.