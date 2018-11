El darrer cap de setmana Sant Mateu va acollir una fantàstica jornada d’enduro amb la Copa d’Espanya infantil, organitzada pel Club de Motociclisme Off Road Sant Mateu i la Comissió d’Enduro de la FMCV per a tancar la temporada 2018.

Sant Mateu va acollir a més el nacional de Tot Terreny Clàsic, així que els pilots van gaudir d’un recorregut molt atractiu, amb molta rambla, una especial al costat del paddock i un tram cronometrat.

Amb tot això als voltants del poliesportiu municipal es va viure un ambient espectacular amb tots els esportistes que van acudir i els quals van fer gaudir al públic.

En la Copa d’Espanya d’Enduro Infantil van tornar a participar els pilots valencians de l’Equip Júnior d’Enduro FMCV-MotoDes capitanejats per Alejandro Andreu. Óscar Román, Edgar Esteban, Jaume Ballester, Ares Zanón i Marc Sidro van competir en 85cc, on van ser setè, huitè, desè, onzè i dotzè. Vicente Galarza va ser quart en 65cc, on es va quedar a les portes del podi, Raúl Iniesta va acabar huitè i José Manuel Pellicer va fer un desè lloc.

El president de la FMCV, Carmelo Fernández, va assistir durant tot el cap de setmana a Sant Mateu per acompanyar als esportistes i al club organitzador.