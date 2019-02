Infantil B, la gran revelació

Grans sensacions i fantàstics resultats es succeeixen cada cap de setamana en l’infantil B. L’equip de la #CanteraGrogueta és un dels conjunts revelacions del futbol base del Villarreal aquesta temporada. Segons a la classificació, i amb excel·lents nombres, el combinat dirigit per Ferran Bodí, Román Tirado i Codrut Aioanei exhibeix un gran nivell competitiu. «Estem tots molt satisfets per la temporada que estem fent. El nostre objectiu era mantindre la categoria i estem competint molt bé. Anem segons a la classificació i estem rendint en cada encontre», valora el tècnic groguet Ferran Bodí.

El bon ‘rotllo’ regna al vestidor de l’infantil B, un equip format per xiquets de primer i segon any. «És un grup humà fantàstic, els més joves s’han adaptat molt bé a l’equip i els més experimentats els han acollit de la millor manera. A més, a nivell futbolístic, els jugadors de primer any, els quals venen de jugar a futbol-8, s’han acoplat amb molta facilitat al futbol-11. Per a aconseguir-ho, hem incidit molt en conceptes tàctics i de posicionament».

Una de les principals virtuts de l’equip és l’excel·lent nivell tècnic que atresoren els seus futbolistes. «Tenen molt potencial i un nivel tècnic excel·lent. Aquesta qualitat ens ajuda molt a portar a la pràctica el nostre estil de joc. No destaquem pel físic, som un equip que aposta per la circulació ràpida del baló i una pressió alta que ens ajude a robar la pilota prop de l’àrea rival».

Entre els reptes de l’equip groguet per a la segona volta, l’infantil B es marca el propòsit de continuar sent competitiu i millorar en regularitat. «Hem marcat el doble de gols que hem encaixat (44 a favor i 22 en contra). Estem demostrant facilitat per a veure porta, tot i que en alguns partits ens falta ser més fiables davant alguns dels rivals situats a la part baixa de la taula».

Ferran Bodí reconeix que l’únic objectiu innegociable en l’Infantil B és la millora individual i colectiva dels jugadors. «No ens fixem cap objectiu esportiu com a tal, treballem per a que els jugadors milloren i cresquen en aquest esport».