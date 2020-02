Bodega Flors triunfa en la Barcelona Wines Week

Bodega Flors ha triunfado en Barcelona. La entidad participó recientemente con sus vinos Clotàs en la Barcelona Wines Week. «Causamos una gran impresión a los asistentes, ya que la mayoría no tenían conocimiento de la enorme calidad de los vinos de Castellón», señala a este diario el gerente de la bodega, Vicente Flors, quien añade que «solo me llevé cuatro vinos, el Blanc de Clotàs fermentado en barrica; el Clotàs M, de Monastrell; el Clotàs G, de garnacha; y el Clotàs E, de embolicaire, variedad muy mediterránea. Ello me permitió contactar con muchos importadores, así como distribuidores nacionales y restaurantes».

Por otro lado, Bodega Flors continua ofreciendo catas en sus instalaciones. Es necesario reservar a través del 671 618 851.