El mar de Castellón llega a Madrid gracias a Raúl Resino

Raúl Resino, gerente del restaurante que lleva su mismo nombre en Benicarló, triunfa en Madrid Fusión. El chef, que atesora una estrella Michelin, enseñó y promocionó la cocina de Castellón entre los presentes a este evento internacional, que él califica como "el Olimpo de los dioses de la gastronomía".

En una ponencia titulada el Cocinero pescador mostró la cocina de la provincia, pero actualizada con su toque personal, que le ha valido numerosos reconocimientos en los últimos años. “Antes de pensar en la cocina o de ser cocinero me apasionaba el mar y la pesca. Mi restaurante es 100% el mar, con productos humildes y muy difíciles de trabajar. Los marineros son muy importantes para mi trabajo, me llevan en sus barcos, me enseñan nuevos productos y me cocinan enseñándome recetas antiguas que luego trato de recuperar y actualizar a mi manera”, explica el cocinero.

Resino ha contado a los presentes que lo primero que hacen es seleccionar el producto, estudiarlo a través de diferentes cortes y cocciones para averiguar cuál es el que más le gusta. El chef ha aprovechado la ocasión para presentar alimentos inéditos como la figa de mar, que es una anémona de la familia de la ortiga que crece a modo de parásito en el cangrejo ermitaño; el torrezno marino hecho una fritura de una canana o el limón del mar. A ello se ha unido clásicos de Resino como les caixetes o arca de noé emplatada con algas y con un velo de espuma, la zarzuela y el rancho marinero. “Sin duda, el mar de Castellón ha estado muy presente en Madrid”, confiesa el cocinero.

Además, también fue jurado en el concurso de recetas con queso para profesionales, junto a chefs de la talla de Óscar Velasco (2 estrellas Michelin) de Santceloni; David Garcia (1 estrella Michelin), Corral de la Morería; e Iván Muñoz (1 estrella Michelin), del restaurante Chirón, entre otros.