La familia Jackson demanda a HBO

Los herederos de Michael Jackson han demandado a la cadena HBO, que tiene previsto emitir el próximo 3 de marzo el reportaje Leaving Neverlad, que aborda dos acusaciones de abusos sexuales contra el rey del pop. La familia de Jackson, que ha criticado la cinta desde su estreno, el pasado enero, en el Festival de Sundance, ha presentado una denuncia en el Tribunal Superior de Los Ángeles, sirviéndose de un resquicio legal. La demanda se basa en un antiguo contrato que consiguió HBO en 1992 para emitir Michael Jackson Live in Bucharest: The Dangerous Tour. Según la acusación, este contrato incluía una cláusula por la que HBO se comprometía a no hacer comentarios que pudieran «denigrar» a Jackson o sus representantes. Además, HBO debería notificar y consultar a los herederos «si desea emitir más programación adicional sobre Jackson».

Leaving Neverland ahonda en las acusaciones de abuso que rodearon a Jackson. «Estamos furiosos porque es la palabra dos reconocidos mentirosos», han asegurado los herederos de Jackson.