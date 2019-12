Los agapornis más bonitos de España están en Almassora

Ser el mejor de España en cualquier modalidad no es fácil. Cada año solo un escritor se lleva el Premio Cervantes, también hay una única película merecedora del Goya y solo un equipo de fútbol se alza con el título de Liga. Pues bien, un almazorense, Rubén Mundina, acaba de colgarse tres medallas de oro en el Campeonato de España de Ornitología gracias a su cría de agapornis.

Al margen de las tres primeras posiciones con sus aves, Mundina también ha conquistado dos platas y un bronce, siendo este el mejor presagio de cara al Campeonato del Mundo que se celebrará en Portugal el próximo mes de enero. Para los menos entendidos en la materia, el protagonista destaca que los agapornis son «como loros, pero más pequeñitos», y en este tipo de certámenes «se premia la belleza del ejemplar».

Apasionado por los animales

La historia de Rubén Mundina con los agapornis se remonta al momento en el que su expareja le pidió que comprara unos periquitos. «Toda la vida me han gustado los animales, así que una cosa llevó a la otra y en dos semanas adquirí cien pájaros distintos», recuerda.

Entre todas sus aves —actualmente cuenta con 400 ejemplares de agapornis en su aviario de Almassora (imagen inferior)—, el criador de 42 años se especializó en estas psitácidas «por su carácter; son muy sociables y me deshice de las especies que no eran esta» para poder centrarse de lleno en ella. Y es que pese a que trabaja como azulejero, no oculta que esta afición le quita «mucho tiempo a diario, sobre todo porque hace falta higiene y además creamos diferentes subespecies gracias a las mutaciones genéticas que tardan varios años en concluir».

Una vez presenta ya el animal, posteriormente el jurado del Campeonato de España se fija «en los más guapos dependiendo del estándar que se exige al animal. Tienen en cuenta su postura en el palo, cortes, color, uñas, patas, pico y que no se acobarde cuando el juez está frente a él». Dentro de estas coloridas aves, Rubén Mundina trabaja sobre todo con las agapornis personata y lilianae, con las que ha competido. «Para el poco tiempo que llevo con esto ya he conseguido más de lo esperado, pues hace tres o cuatro años que empecé y estoy muy contento con los resultados que he obtenido hasta ahora», asume.

El almazorense, que cuenta además con un perro que, según confiesa «se lleva estupendamente con los pájaros», reconoce que ahora el tiempo que le dedica a estas aves se multiplica pues se encuentran en periodo de cría. Por último, Mundina incide en que dentro de la ornitología «hay muchas categorías, pues entre otras existen las de pájaros de canto, canarios o psitácidas, que es donde compiten los agapornis». La próxima cita importante para este almazorense y sus animales se llevará a cabo en Portugal del 17 al 28 de enero, cuando puede proclamarse campeón del mundo. Casi nada.