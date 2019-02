Carlos Latre ha cruzado el charco para conquistar a los norteamericanos con su arte y su humor. El castellonense se ha convertido en uno de los miembros del jurado del programa The World's Best, un espacio en el que los concursantes con más talento del mundo intentan encandilar a los miembros del jurado con sus habilidades. La actriz Drew Barrymore, la 'drag queen' RuPaul y la cantante Faith Hill son las compañeras de Carlos Latre en esta aventura. Sin embargo, el miembro del jurado de Tu cara me suena de Antena 3 no está siendo el único encargado de poner la nota de humor al programa. Lo está haciendo junto a James Corden, el maestro de ceremonias de The World's Best.