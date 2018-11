La soprano castellonense Yasmin Müller, sorprendida por su pareja en pleno recital

La soprano castellonense Yasmin Müller recibió una sorpresa que no olvidará en su vida. Durante el concierto lírico celebrado en l’Alcora, a benéficio de la ACCC Asociación Castellón Contra el Cáncer, en el que la cantante deleitó al público junto al tenor Javier Bovea y el pianista José Madrid Giordano, sucedió algo inesperado. Su pareja, el almazorense Rubén Renau, irrumpió en el escenario con un ramo de flores para, a continuación, mostrarle un anillo y pedirle matrimonio.

La artista, que no pudo evitar derramar lágrimas de emoción, no dudó en darle el ‘sí’.

La soprano manifestó: "Desde el día que nos conocimos ya no nos hemos separado. Ahora bien, esto no me lo esperaba nunca!! Ha sido un sorpresón, porque ha sido la pedida de mano de mis sueños!!".