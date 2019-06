Bolsonaro sale en defensa de Neymar tras la denuncia por violación

El presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, declaró su apoyo al delantero brasileño Neymar, denunciado por una mujer por una presunta violación e investigado por difundir imágenes íntimas de la misma para defenderse.

Bolsonaro afirmó en la localidad de Aragarças, en el interior del estado de Goiás (centro), que la máxima estrella de la selección brasileña "está en un momento difícil" y que espera "darle un abrazo" antes del partido amistoso con Catar, que se jugará en el estadio Mané Garrincha, en Brasilia.

"Hoy debo estar en el partido de Brasil, espero dar un abrazo a Neymar antes del partido. El chico está en un momento difícil, pero creo en él. Neymar, esta noche, estamos juntos", dijo el mandatario a los periodistas.

BOLSONARO CRITICA A LA PRENSA

Bolsonaro criticó la versión expuesta por una periodista de 'Folha de Sao Paulo' sobre el caso y dijo que estaba "juzgando" al atacante del París Saint-Germain, como "siempre" ha hecho ese periódico con él "todo este tiempo".

"La mujer atraviesa el continente, pasan un montón de cosas y ella llega a Brasil y quiere... (Sobre) el caso Neymar, esta noche, estamos juntos para marcar dos goles en el Mané Garrincha", manifestó el mandatario, en el poder desde el 1 de enero.

Una mujer, cuya identidad no ha sido divulgada por las autoridades, presentó una denuncia el pasado viernes en una comisaría de Sao Paulo, acusando al futbolista de haberla violada en una hotel de París el pasado 15 de mayo, según confirmó la Secretaría de Seguridad regional.

El delantero de 27 años se encuentra concentrado con su selección con miras a la Copa América, que empieza en Brasil a partir del 14 de este mes, se defendió mediante un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que divulgó las conversaciones con la supuesta víctima y fotografías íntimas de ella, pero que borró días después.

LAS ACUSACIONES EN CONTRA DE NEYMAR

Neymar reconoció que mantuvo relaciones sexuales con la mujer que lo acusa, pero consentidas y dijo que fue víctima de una "trampa". Como la difusión de material de contenido sexual es un delito penado con cárcel en Brasil, la Policía Civil de Río de Janeiro abrió una investigación al respecto y lo citó para un interrogatorio para este viernes.

Mientras, la investigación por presunta violación continúa su desarrollo, la Policía Civil de Sao Paulo ha llamado a la supuesta víctima para un segundo interrogatorio, pero ésta aún no se ha presentado ante las autoridades para esclarecer algunos puntos.

Los investigadores quieren aclarar los comentarios de su primer abogado José Edgar Bueno, quien aseguró que la mujer solicitó sus servicios para interponer, en un principio, una denuncia por agresión, no de violación. Los abogados de Neymar divulgaron un comunicado en el que acusan a ese letrado de buscar al padre de Neymar a finales de mayo, para intentar cerrar un acuerdo económico con la intención de evitar la denuncia.

Para probarlo, han difundido un mensaje de Whatsapp que muestra, según los abogados de Neymar, que "la iniciativa para la realización del encuentro siempre partió del citado abogado" y no al contrario. "También es importante reforzar que en la reunión, el abogado presentó un inaceptable pedido de 'callar la boca', inmediatamente rechazado. La petición de dinero fue presenciado no por uno, sino por tres testigos", aseguraron los abogados de Neymar, que informó que comunicaron tales hechos a las autoridades.

JUEGA LA COPA AMÉRICA

Con dos investigaciones abiertas en su contra, Francisco Noveletto, uno de los vicepresidentes de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), no descartó la posibilidad de que Neymar renunciase a jugar la Copa América para centrarse en esos dos procesos.

"Si el jugador no estuviera en condiciones psicológicas, ciertamente sería de sentido de común (pedir salir de la selección) por parte del jugador, no de la CBF. Es mucha presión sobre el chaval", indicó en declaraciones a medios locales. No obstante, cualquier duda sobre la presencia de Neymar en la Copa América fue zanjada por el propio presidente de la federación brasileña, Rogério Caboclo, en un Congreso de la FIFA que se celebra en París.

El dirigente desautorizó a su vicepresidente sobre la posible renuncia de Neymar a la Copa América y expresó su "total confianza" en el camisa '10' de la Canarinha, que hoy se espera que sea titular en el amistoso contra Catar. Algunos de sus compañeros en la selección han salido en defensa del delantero, así como su seleccionador, Adenor Leonardo Bacchi "Tite", quien dijo es un asunto "personal" y que "es necesario dar un tiempo para que las personas puedan juzgar los hechos".