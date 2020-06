Los disturbios raciales desbordan a las autoridades de EEUU

La indignación que prendió en Minneapolis se ha extendido a todas las grandes capitales de Estados Unidos, que vivió el viernes otra noche caótica de protestas multitudinarias y actos de vandalismo. Muchas de las marchas por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía derivaron en enfrentamientos con los agentes, edificios y vehículos quemados, comercios saqueados y cientos de detenidos.

OTRA VÍCTIMA MORTAL

Tres personas han recibido disparos y una de ellas ha muerto la pasada noche en Indianápolis. Los disparos tuvieron lugar en el transcurso de las protestas que tenían lugar en el centro de Indianápolis y alcanzaron al menos a tres personas, explicó en rueda de prensa el jefe de la Policía de la ciudad, Randal Taylor, en declaraciones recogidas por la CNN. Las autoridades no han dado por el momento más detalles de cómo fue el tiroteo y han pedido a los ciudadanos que eviten la zona de los incidentes

Una explosión de furia por la persistente brutalidad policial y la sempiterna discriminación de los negros que las autoridades están teniendo serios problemas para contener. Varios estados han desplegado a la Guardia Nacional, mientras el Pentágono ordenó a la policía militar que se prepare para viajar hasta Minneápolis si el presidente lo ordena.

La solidaridad de parte de la clase política con las manifestaciones que comenzaron el martes, un día después de que varios vídeos captaran como un policía le clava la rodilla en el cuello a Lloyd durante ocho minutos hasta dejarle inconsciente, ha dado paso a la denuncia airada de los actos de vandalismo. Esto es un caos absoluto. No tiene nada que ver con las muestras de luto o con la injusticia que todos reconocemos que se tiene que resolver. Esto es peligroso, dijo el gobernador de Minessota, Tim Waltz. El demócrata aseguró que los disturbios en Minneapolis y Saint Paul, las dos ciudades hermanadas que forman una misma conurbación, están estrechamente controladas por un grupo de agitadores de fuera de la ciudad.

Por primera vez desde la segunda guerra mundial, su estado ordenó el despliegue de todos los efectivos de su Guardia Nacional, más de 13.000 militares llamados a sumarse a los 700 que ya patrullaban sus calles. Esto es un intento organizado de desestabilizar nuestra sociedad civil, afirmó Waltz antes de confabularse para sofocar cuanto antes los altercados. Pero hasta ahora ni la presencia de los militares en las calles ni el toque de queda impuesto a partir de las 20.00 hora local han logrado frenar los disturbios. Por cuarta noche consecutiva se prendió fuego a comercios y edificios, desde una sucursal bancaria a una gasolinera. Y hubo también disparos contra los agentes, según la propia policía, que llevó a cabo unos 40 arrestos.

Un manifestante frente a un edificio en llamas durante la manifestación en Minneapolis. / AFP / CHANDAN KHANNA



Escenas similares se vivieron al menos en una treintena de ciudades. El gobernador de Georgia declaró el estado de emergencia, después que grupos de manifestantes se enfrentaran con los agentes en Atlanta, incendiaran un coche y se ensañaran con la sede de la CNN. Su fachada fue pintarrajeada, mientras volaban algunas de sus cristaleras. ¿Qué cambiamos destrozando la ciudad?, dijo la alcaldesa, Keisha Lance. Habéis perdido toda la credibilidad. No es así como cambiamos América.

En Dretroit (Michigan) murió una persona, víctima de varios disparos de origen desconocido dirigidos contra los manifestantes, según Associated Press. Por todo el país arreciaron los cánticos de sin justicia, no hay paz, la vida de los negros importa o no puedo respirar, una de las últimas frases que pronunció Lloyd antes de perder el conocimiento y morir en un hospital, según la posterior autopsia. En Nueva York hubo enfrentamientos con la policía, que recurrió a los gases lacrimógenos para tratar de disuadir las concentraciones, que se trasladaron desde Manhattan hasta Brooklyn a medida que avanzaba la jornada. Estoy realmente cansado de quedarme en casa sin hacer nada, le dijo al New York Times un manifestante de 27 años. Necesito ser parte de la historia, necesito ser parte del cambio.

En un intento de calmar los ánimos, la fiscalía de Minnesota ordenó el viernes el arresto de Derek Chauvin, el agente que inmovilizó brutalmente a Lloyd hincándole la rodilla en el cuello, y le acusó de homicidio en tercer grado. Padre de una niña y guarda de seguridad en paro desde que comenzó la pandemia, Lloyd fue detenido el lunes después de que el dueño de un colmado avisara a la policía acusándole de haber pagado con un billete falso de 20 dólares. Los otros tres agentes que contemplaron sin mover un dedo como agonizaba han sido despedidos.

EL PRESIDENTE SIGUE AZUZANDO

La Casa Blanca ha dejado por el momento que sean los estados los que lidien con las protestas, aunque Donald Trump sigue azuzando las llamas al culpar a la izquierda radical de orquestar las protestas y a los líderes demócratas de permitirlas. ¿Cómo puede ser que todos estos sitios que tan mal se están defendiendo estén gobernados por demócratas progresistas?, escribió en las redes sociales. Al presidente no le ha hecho falta recurrir a la televisión para constatar la furia que recorre el país. El viernes las protestas llegaron hasta las puertas de la Casa Blanca, donde los cientos de manifestantes forcejaron para tratar de traspasar el perímetro de seguridad mientras Trump contemplaba la escena desde los ventanales de su residencia.

Como ya hizo la víspera, el presidente amenazó con una reacción contundente. Antes de pedir a los gobernadores que endurezcan su respuesta, afirmó que, de haber traspasado las vallas, los manifestantes hubieran sido recibidos con los perros más agresivos y las armas más amenazantes que se hayan visto. La cuestión ahora pasa por saber si su Administración tomará cartas en el asunto, un escenario que podría recrudecer las tensiones. Por el momento, y siguiendo las órdenes de la Casa Blanca, el Departamento de Defensa ha puesto en alerta a la policía militar para que esté lista para viajar a Minneapolis en caso de que el presidente lo disponga. Sería una medida extraordinaria, aunque sus agentes ya fueron desplegados en Los Ángeles para sofocar los disturbios que generó el linchamiento a manos de la policía de Rodney King en 1992.

FRUSTRACIÓN EN LA POBLACIÓN

La frustración de buena parte de la población con la violencia policial contra los negros se ha agravado por el fracaso de las reformas acometidas en los últimos años para tratar de cambiar la cultura de los distintos departamentos de policía. Ni las medidas para diversificarlos racialmente ni la obligación impuesta a los agentes para que filmen todas sus interacciones con la ciudadanía han logrado reducir sensiblemente el número de homicidios perpetrados por los agentes. El año pasado hubo 1.100 muertos. Los afroamericanos tienen tres veces más probabilidades de morir a manos de la policía que la población blanca.