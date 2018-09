EEUU vende armas a Taiwán en plena guerra comercial con China

Taiwán ha agradecido al Gobierno de Estados Unidos la aprobación de una nueva venta de armamento a la isla, que permitirá reforzar sus defensas ante China, según ha dicho en rueda de prensa el portavoz presidencial, Alex Huang. La reacción de Pekín no se ha hecho esperar. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha dicho que la venta "viola severamente el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales, así como los tres comunicados chino-estadounidenses firmados entre ambos países". La venta se produce en plena guerra comercial entre EEUU y China y días después de que Washington decidiera imponer sanciones a Rusia por haber vendido a Pekín un buen paquete de sofisticado material militar.

La operación con Taiwan tiene un valor de 330 millones de dólares y consta de repuestos, incluidos los de los aviones de combate F-16, C-130 y F-5, y refuerza la capacidad defensiva de la isla, según un comunicado del Ministerio de Defensa. Para Taiwán la aprobación supone una confirmación del compromiso de Washington con la protección isleña, en concreto de la promesa estadounidense de suministrar armamento defensivo, ha señalado Huang."Dará confianza para enfrentar los crecientes desafíos de seguridad en la región y garantizará la suficiente capacidad militar para mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwan", dijo el portavoz presidencial. Taiwán impulsará su industria armamentista local e intensificará los contactos militares con Estados Unidos, ha agregado Huang.

DESARROLLO DE EQUIPOS BÉLICOS



En las últimas semanas, Taiwán ha anunciado el desarrollo de equipos bélicos, incluidos submarinos, misiles y aviones no pilotados, así como la instalación en el este de la isla de una base de helicópteros, y una subida del presupuesto para defensa. Aunque EEUU no reconoce a Taiwán como país independiente, tiene un acuerdo de seguridad con la isla y ha estado armándola abiertamente durante años, mientras que China siempre ha condenado los lazos (militares o no) entre EEUU y la isla.