El héroe "anónimo" de la operación contra Al Bagdadi: un perro "hermoso"

Un perro "hermoso y talentoso" se ha convertido en las últimas horas en el héroe de la operación militar estadounidense contra el líder del Estado Islámico, Abu Bakr Al Bagdadi, después de que se conociera que resultó herido tras la detonación del chaleco bomba del terrorista.

El can, cuya identidad no ha sido revelada por el Pentágono al tratarse de información "clasificada", persiguió a Al Bagdadi por un túnel en un recinto situado en el noroeste de Siria hasta que el líder del Estado Islámico se vio acorralado y sin opciones de salir vivo por lo que optó por detonar los explosivos que cargaba para suicidarse antes de ser capturado.

El episodio de la persecución de los canes al terrorista lo ha revelado este domingo el propio presidente estadounidense, Donald Trump, al describir con detalle la operación militar que acabó con la vida del fundador de Estado Islámico y con el perro militar herido.

"Nuestro 'K-9', como le llaman. Yo le llamo un perro. Un perro hermoso, un perro talentoso, fue herido y traído de vuelta por los militares", ha dicho Trump en su discurso en la Casa Blanca sobre la muerte de Al Bagdadi.

Posteriormente, el presidente ha querido "desclasificar" una foto (aunque sigue sin revelar el nombre) del animal.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw