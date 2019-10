Un hombre apuñala a cinco personas en un centro comercial en Manchester

La policía ha detenido a un hombre como sospechoso de haber apuñalado a cinco personas en un centro comercial de la ciudad de Manchester. Las víctimas han resultado heridas . El centro comercial ha sido evacuado por las fuerzas de seguridad. La policía antiterrorista se ha hecho cargo de la investigación del ataque.

Photo of the man who has stabbed 4 people in Manchester. https://t.co/3waumhECA8