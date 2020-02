Trump acusa a Romney y Pelosi de hipócritas por el 'impeachment'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado de hipócritas con la fe a algunas de las personalidades que respaldaron su impeachment como Mitt Romney o Nancy Pelosi. "No me gustan las personas que usan su fe como justificación para hacer lo que saben que está mal. Tampoco me gusta la gente que dice 'rezo por ti' cuando saben que no es así", ha asegurado Trump en el Desayuno Nacional de Oración, en Washington.

Asimismo, ha afirmado que el juicio político al que fue sometido en el Senado y del que fue absuelto este miércoles, ha sido un "terrible calvario" puesto en marcha por "gente muy corrupta" y que ha hecho "mucho daño" al país.

"Como todo el mundo sabe, mi familia, nuestro gran país y vuestro presidente han tenido que pasar por un terrible calvario impulsado por gente muy deshonesta y corrupta que ha hecho todo lo posible para destruirnos y con ello han hecho mucho daño a nuestra nación", afirmó Trump en su intervención. "Saben que lo que están haciendo está mal, pero se ponen a sí mismos por delante de nuestro gran país", agregó.

En su primera intervención pública tras su absolución este miércoles en la votación final del juicio político en su contra por abuso de poder y obstrucción al Congreso, Trump mostró sonriente una copia del diario 'The Washington Post', cuyo titular en primera plana decía: "Trump absuelto". Aplaudió, por otra parte, a los senadores republicanos que votaron de manera casi unánime para su exoneración.