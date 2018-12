Adeqüen infraestructures hidràuliques al Prat de Cabanes-Torreblanca

El conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torreblanca per a la dinamització ambiental del municipi i l’execució de les accions a la zona humida del Prat del LIFE Paludicola continua el seu pla d’acció amb els treballs per a l’adequació i neteja de canals amb la finalitat de fer circular l’aigua i recrear un hàbitat adequat per als ocells palustres.