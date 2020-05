Ayuso culpa de las colas del hambre a Podemos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha espetado a la izquierda que es "la mayor fábrica de pobreza de la historia", que multiplica "las colas del hambre" cuando "los ciudadanos caen presos de sus políticas".

Así lo ha señalado su intervención en la Asamblea de Madrid, en respuesta a la pregunta del portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà. El parlamentario ha criticado que la presidenta dijese la semana pasada en la Cámara regional que no quería gestionar la crisis del coronavirus "desde el mismo comedor en el que cenaba todas las noches".

"¿Cómo se cree usted que lo hacen el resto de las familias madrileñas? ¿Cómo se cree usted que se trabaja en estos momentos, que se hacen los deberes, que se prepara la selectividad o que se cuida a los ancianos?", le ha preguntado a continuación. Esto se hace, según ha dicho, "de media en un piso de 80 metros cuadrados, cinco veces más pequeño que su apartamento".

En este sentido, le ha pedido que "cuando hable del comedor con esa displicencia tiene que recordar, es un deber moral, que hay muchos madrileños que la están escuchando y que no tienen ese comedor y que en algunas ocasiones ni siquiera tienen la oportunidad de comer".

"No es casualidad que sea más probable contagiarse cuatro veces más en función del código postal que ponga en el DNI de cada uno de los madrileños", ha lanzado. Para Perpinyà, Ayuso es "absolutamente incapaz de ponerse en la piel de otro", de las familias más vulnerables de la autonomía.

Por ello, ha criticado que se niegue a "regular el precio del alquiler, salvo el suyo y mientras pone en marcha una reforma de la Ley del Suelo a la medida de los grandes especuladores".

"Mientras usted y yo estamos aquí debatiendo, hay un anciano de unos 85 años que seguramente está haciendo una cola inmensa en el barrio de Aluche para conseguir una bolsa de comida. Si usted no quiere combatir la desigualdad por esta persona o por alguno de los miles de compatriotas que están en la misma situación en muchos barrios, hágalo por usted. No pase la historia como la presidenta que vivía en una suite de lujo de espaldas al mundo", ha concluido.

"No necesitan depender de ustedes"

Al tomar la palabra, la dirigente regional le ha espetado que él vive "en el municipio más rico de España" y ha vivido toda la vida en un lugar "donde las clases sociales no han existido de esta manera".

"Si usted se fuera a vivir a un distrito pobre, ¿usted cree que mejoraría la vida de sus vecinos? No, porque la desigualdad no es lo que mata la vida de los demás, es la pobreza", ha defendido. Para la presidenta, no se trata de que él viva mejor sino de que sus vecinos lo hagan "mejor".

Para que esto suceda, según Ayuso, lo que necesitan no es depender de partidos como el suyo sino "tener su propio puesto de trabajo, llevar las riendas de su vida y tener la dignidad de querer llevar adelante su familia y su vida a su manera".

"Son ustedes la mayor fábrica de pobreza que ha existido nunca en la historia", ha lanzado.

Tras defender las políticas que han puesto en marcha para la población vulnerable en la Comunidad de Madrid, ha incido en que las cosas no se hacen "atacando al sector del turismo, derogando una exitosa reforma laboral pactándola con el entorno político de la ETA o con hachazos fiscales que están hundiendo las clases medias y espantando a las grandes empresas".

"Es lamentable que me hable precisamente usted de las colas del hambre, que se multiplican cuando los ciudadanos caen presos de sus políticas", ha subrayado.